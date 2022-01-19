طريقة عمل الكشري المصري الأصلي بالصلصة فى المنزل بكل سهولة

يمكن لكل ربة أسرة أن تقوم بإعداد الوجبات الخفية والسريعة والغير مكلفة حتى تتمكن من إسعاد أسرتها، وأيضا تقوم بتحضير الوجبات الغذائية المتكاملة فى وقت قليل دون مجهود كبير فى الإعداد، لذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل وجبات سهلة وسريعة التحضير.

مكونات عمل كشري:

مكونات العدس:

6 كوب ماء.

2 كوب عدس أحمر.

مكونات الأرز:

1 كوب أرز مغسول ومنقوع لمدة 10 دقائق.

100 جرام شعرية.

ملح وفلفل.

2 كوب ماء من سلق العدس.

5 ملعقة كبيرة زيت.

مكونات الصلصة الطماطم:

4 فص ثوم مفروم.

5 ملعقة كبيرة زيت.

ملح وفلفل أسود.

نص كوب خل ابيض.

500 جرام عصير طماطم.

للتقديم:

1 كوب مكرونة مسلوقة هلالية.

بصل مقلي للتزيين.

1 كوب حمص مسلوق.

طريقه التحضير:

تحضير العدس:

نقوم بإحضار العدس وغسله جيداً وبعد ذلك نضعه في وعاء ونغطيه بالماء ونضعها على النار لتسويته وذلك فى وقت يكون لمدة 20 دقيقة. وبعد تسويته ناخذ كوبين من ماء السلق ونحتفظ به. ونقوم بتتبيل العدس بالملح.

تحضير الأرز:

نحضر وعاء لعمل الأرز ونقوم بوضع الزيت فيه وإضافة الشعرية ونقوم بتحميرها فى الزيت حتي يتغير لونها إلي الذهبي وبعد ذلك نضيف عليها الأرز المنقوع ونقلبه لمدة 2 دقيقة وبعد ذلك نضيف الملح والفلفل الأسود. ونقوم بوضع ماء العدس الذي قمنا بالاحتفاظ به ونقوم بتقليبه حتي يغطي الوجه، ونقوم بتغطيته لمدة لا تقل عن 8 دقائق حتي يستوي جيداً.

تحضير صلصة الطماطم:

نقوم بتحضير وعاء ووضعه على النار ونضيف به الزيت وعليه الثوم ونقلبه لمدة دقيقة واحدة ونضع عليه الخل بحرص وعندما يبدأ بالغليان نقوم بوضع عصير الطماطم ونضع التوابل عليه والملح. نترك الصلصة على النار حتي تغلي وبعد ذلك نقوم بتهدئة النار ونتركها تغلي ولكن لا تكون متسبكة.

تحضير الكشري:

نقوم بوضع الكشري فى الطبق الخاص به، وبعد ذلك نقوم بتزيينه بالبصل والعدس والحمص ويقدم بجانب صلصة الطماطم.

مكونات عمل سلطة الفاصوليا الخضراء والحمص:

1 كوب حمص مسلوق.

1 كوب طماطم كرز مقطعة انصاص.

نص كوب ورق بقدونس.

500 جرام فاصوليا خضراء مقطعة الأطراف.

125 جرام جبنة فيتا.

3 ملعقه عصير ليمون.

2 ملعقة زيت زيتون.

ربع ملعقة ملح وسماق لرشه على الوجه.

نص ثمرة بصل أحمر مقطع شرائح طولية رفيعة.

رشة فلفل أسود.

كمية قليلة ماء مغلي مملح.

طريقة التحضير: