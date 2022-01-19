نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تتبيلة شاورما دجاج في المنزل وطريقة الشاورما السورية مثل المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحضير تتبيلة شاورما دجاج في داخل منزلك من الطرق السهلة إذا اعتمدت السيدة على عدد من الوصفات الجميلة وما بها من مواد طبيعية تعطي النكهات المختلفة للطعم والليونة والقرمشة للمنتج والوصول به الى افضل مذاق يعلو على كافة المطاعم ويكون أكثر ضمان وأمن على صحة وسلامة كافة أفراد الأسرة، كما أن الشاورما تعتبر من افضل الأكلات السريعة المفضلة للكبار والصغار، فيها بنا لنتعرف علي افضل طرق التحضير.

تتبيلة شاورما دجاج

لتتبيل الدجاج في المنزل، ولمعرفة طريقة عمل الشاورما بالجبن، كما يدخل في تتبيل شاورما دجاج عدد من المكونات التي تتمثل في:

الليمون والخل.

كل من البصل البودر والثوم البودر.

الملح والبهارات من الكمون والفلفل الاسود والكسبره الجافة.

كركم وبابريكا بالإضافة الى الزنجبيل والقرفة.

لبن رائب او زبادي مضاف إليه زيت زيتون.

طريقة عمل الشاورما الفراخ

طريقة عمل الشاورما الدجاج في المنزل بأسهل الطرق، ولسر تحضير مسحب البيك، ويمكنك ايضا معرفة طريقة عمل شاورما دجاج.

يغسل الدجاج جيدا بمزيد من الملح والدقيق ثم يشطف ويصفى من الماء بواسطة المصفاة.

ثم قومي بإعداد التتبيل من البصل والثوم البودر والفلفل والبابريكا والقرفة والزنجبيل والليمون ثم ضعي الدجاج المغسول.

كما يجب أن تنقعي الدجاج في الخليط مدة 5 ساعات في الثلاجة كي تحصلين على المذاق الطيب.

ثم أبداي في عملية القلي عن طريق وضع الكمية في طاسة بها زيت غزير ساخن.

طريقة عمل الشاورما السورية

ضعي مقدار الدجاج المطلوب إعداده في وعاء عميق به كافة التوابل من الملح والفلفل الاسود والزنجبيل والقرفة ويمكن اضافة الزبادي او اللبن الحليب على الخليط مع التقليب الجيد من اجل التجانس وضعي الخليط داخل المبرد مدة 3 ساعات على وجه التقريب ثم اعملي على قلي الدجاج في زيت غزير وحشو الخبز السوري به مع مزيد من الطماطم المقطع وشرائح الخس ويمكن دهن الخبز بقليل من زيت الزيتون قبل الحشو، ولتحضير شاورما الدجاج علي الفحم.

كيفية عمل الشاورما الدجاج مثل المطاعم

الأجمل ف يطعم الطماطم هو التتبيل الجيد للدجاج والذي يتكون من مكونات عديدة تختلف بحسب الرغبة وتتفق في كل من البصل والثوم المطحون والملح والفلفل الاسود ويمكن اضافة البابريكا والفلفل الأحمر المقطع كي تحصلين على الطعم الحار للفراخ ثم اضافة الزبادي عند البعض لتكوين طبقة طرية من الداخل واحرص على تحمير الدجاج يزيت ساخن او مغلي وغزير عند القلي من اجل الحصول على القرمشة المطلوبة والمرغوب فيها.