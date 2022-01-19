طريقة عمل الإندومي في المنزل ببساطة بنفس المذاق الرائع له في الخارج مع السر وراء نجاحها

طريقة عمل الإندومي في المنزل ، تعتبر الاندومي من أكثر الأطباق التي يبحث عنها كافة الأفراد حيث يفضلها الأطفال والكبار، ونظرًا لأنها من الوجبات التي لاقت الكثير من الانتقادات في الفترة الماضية في حالة شراؤها من الخارج، تبحث كافة الأمهات عن الطريقة التي يمكن عن طريقها إعداد الإندومي في المنزل، للتأكد من نظافتها وجودتها، بعد أن أثبتت الكثير من الدراسات أن الاندومي الجاهز يتسبب في العديد من الأمراض وخاصة من الأطفال، ولكن الآن أصبح من الممكن تحضيرها في المنزل بكل بساطة من خلال معرفة السر وراء الحصول على المذاق المميز.

يعتبر الأندومي هو الوجبة الأكثر سهولة وتناولًا من الأطفال والكبار، والجميع يلجأون لتناولها في أغلب الأوقات كوجبة خفيفة سريعة، ولكن في الوقت ذاته أصبحت من أكثر الأكلات التي أثارت الجدل حولها مؤخرًا والبعض أشار إلى أنها غير صحية وتسبب الأمراض، وهذا الأمر ليس بالغريب فكافة المنتجات الصناعية غير صحية بالمرة وتحتوي على الكثير من الأضرار، ولكن الآن أصبح من الممكن تحضير الاندومي في المنزل مع معرفة السر الخاص بالتوابل لها وتناولها بأمان.

طريقة عمل الإندومي في المنزل

يرجع السر وراء نجاح الاندومي إلى تحضير الخلطة الخاصة بالتوابل به مع سلق المكرونة بصورة ليست كاملة لتكون بها نفس الشدة في المذاق التي يحصل عليها الأطفال عند شراء الاندومي جاهزة، فعند وضع التوابل الخاصة بالاندومي وتقليبها مع القليل من الزيت، يمكن الحصول على نفس النكهة العالية لها في الخارج، كما أنه من الممكن القيام بوضع قطع الدجاج والخضراوات عند تحضير الاندومي بتشويحها أولًا، وبعدها توضع فوق الاندومي للحصول على وجبة غذائية شهية.

ويمكن تحضير الإندومي عن طريق إحضار المكونات التالية :

نصف كيلو مكرونة اسباجيتي أو شرايط.

2 مكعب مرقة دجاج.

معلقتين من القرفة المطحونة.

معلقة من الثوم البودرة.

معلقة من الفلفل الأسود.

نصف معلقة من الكمون.

معلقة من البصل البودرة.

2 معلقة من زيت الطعام.

خطوات تحضير الاندومي