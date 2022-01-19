بسبوسة بعصير البرتقال بطريقة سهلة وصحية وشهية وبمذاق لذيذ وروعة

بسبوسة بعصير البرتقال ، من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهية التي لها مكانة خاصة عند الجميع، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضا، نظراً لأنها غنية بالبرتقال الذي يقوي المناعة، وخاصة في فصل الشتاء، وذلك لما يصحبه من نزلات البرد، وبالموز أيضاً، لذا سوف نقدم لكم طريقة إعدادها حتى يتسنى لكم طريقة صنعها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، كما تعد البسبوسة من الحلويات التي تقدم في المناسبات والأعياد أيضاً، وتحرص الكثير من ربات البيوت على إعدادها بنفسها في المنزل لكي تضمن سلامتها وصحتها لأفراد أسرتها، كما يمكنكم تجربة بسبوسة بجوز الهند وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسبوسة بعصير البرتقال بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وأحلى من الجاهزة.

مكونات بسبوسة بعصير البرتقال

تتكون بسبوسة بعصير البرتقال من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

4 حبات برتقال يوسفي مقطع شرائح ومنزوع البذر.

2 حبة موز مقطع قطع صغيرة.

3 بيضات.

كوب سكر بودرة.

كوب زيت.

رشة ملح.

كوب ونصف حليب.

بيكنج بودر.

500 جم سميد.

مربى مشمش.

للتزيين

جوز الهند أو أي مكسرات.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على بسبوسة بعصيرالبرتقال بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه البرتقال والموز ونصف كوب من الحليب، ثم نخلطهم جيدا بالخلاط. ثم نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض والسكر والملح، ثم نخفق جيدا بالمضرب اليدوي. ثم نضيف الزيت ونخفق جيدا. بعد ذلك نضيف كوب الحليب ونخفق جيدا. ثم نضيف عصير البرتقال والموز ونقلب. ثم نضيف نصف كمية السميد ونقلب، ثم نضيف الكمية المتبقية والبيكنج بودر، ثم نقلب حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك نترك الخليط يرتاح لمدة ربع ساعة. ثم نقلب الخليط بالملعقة بعد مرور ربع ساعة ونسكب خليط البسبوسة في صينية مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالسميد. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نترك البسبوسة حتى تنضج. بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات. ثم نترك البسبوسة تبرد. بعد ذلك ندهنها بمربى المشمش، ثم نقطعها مربعات ونزينها بجوز الهند. ثم نقدم بسبوسة بعصير البرتقال والموز في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

المقادير

كوب عصير برتقال يوسفي.

كوب ماء.

وكوب سكر.

طريقة التحضير