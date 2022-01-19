مثلثات السمسم المقلية والمقرمشة بأسهل طريقة وأبسط مكونات

تعتبر مثلثات السمسم المقلية ، من أسهل أنواع المخبوزات والمعجنات السريعة، التي تصلح لعمل السندوتشات من غير فرن، وشكلها جميل وقوامها هش وخفيف وطري، ويتم تحضيرها في جميع المطابخ التركية واشتهر إعدادها في الأواني الأخيرة في جميع الدول العربية، وهي مفضلة لدى الجميع ويقبل على تناولها الأطفال والكبار، ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتها الغير مكلفة، ويمكن تقديمها كوجبة إفطار لأفراد أسرتك، ولأصحابك بجانب كوب من الشاي أو الحليب، أو للسندوتشات في المدرسة والتنوع في الحشوات حسب الرغبة، ومن خلال موقعنا هذا سوف نتعرف على أسهل طريقة، لعمل مثلثات السمسم المقلية والمقرمشة، في المنزل بخطوات بسيطة جداً.

مكونات عمل مثلثات السمسم المقلية

من هنا سوف نتعرف علي أبسط المقادير لتحضير هذه الأكلة الشهية في المنزل وهي كالتالي:-

كوب من الحليب الدافئ.

بيضة واحده بدرجة حرارة الغرفة.

معلقة صغيرة من السكر الحبيبات.

مقدار معلقة صغيرة من حبة البركة.

معلقة كبيرة من السمسم المحمص.

مقدار معلقة كبيرة من بكينج بودر.

معلقة كبيرة من الخل الأبيض.

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

لفرد العجينة:-

كوب من السمسم.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذه المقالة طريقة تحضير مثلثات السمسم المقلية بخطوات سهلة جداً في المنزل وهي كالتالي:-

في وعاء عميق، نضع الحليب الدافئ والبيضة والخل، ونخفق جيداً بالمضرب اليدوي، حتى يمتزج الخليط تماماً. بعد ذلك نضيف السكر وحبة البركة، والسمسم والزيت ونقلب الخليط جيداً، حتى يتجانس تماماً. ثم نقوم بإضافة الدقيق وبكينج بودر ونقلب جيداً، حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نقطع العجينة ألي أربع كرات متساوية الحجم، وتغطي بفوطة نظيفة، ثم نأخذ قطعة ونفردها دائرة على سطح مرشوش بقليل من السمسم. بعد ذلك تقطع مثلثات وتترك جانباً، لحين الانتهاء من باقي الكمية، وعند الانتهاء تقلي في زيت غزير وساخن، على نار متوسطة. نقلبها على الجهتين حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي، ثم نخرجها على ورق المطبخ، ثم تقدم بألف هنا وشفا.

أسرار نجاح المعجنات

من هنا سوف نذكر لكم بعض أسباب نجاحها وهي كالاتي:-