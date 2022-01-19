5 مشروبات لتقوية الذاكرة وحل مشكلة النسيان وعلاج النسيان والوقاية من الزهايمر

تعتبر المشروبات السحرية الفعالة التي تمتلك القدرة على تقوية الذاكرة وزيادة معدل التركيز وعلاج المشكلات المتعلقة بالنسيان إحدى الأمور التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، وتختلف أسباب الأعراض من فرد لآخر لكن توجد بعض المشروبات التي باستطاعتها حل هذه الأمور بسهولة تامة، وسوف نشير إلى العديد منها في هذا المقال.

مشروبات زيادة التركيز وتقوية الذاكرة

تتميز هذه المشروبات بتوفر مكوناتها في الأسواق بسهولة تامة، كذلك هي مشروبات طبيعية سهلة التحضير، منها:

خليط الزنجبيل: تعتمد هذه الوصفة على طحن الزنجبيل واللبان الدكر وحبة البركة، ثم يضاف إلى الخليط نصف كيلو من عسل النحل، ويقلب الخليط جيداً، ثم يتم تناول ملعقة منه يومياً أو يحضر مشروب بواسطته ويتم تناوله على الريق.

مشروب الميرمية: يحضر عن طريق ملعقة واحدة من الميرمية على كوب من الماء المغلي، وبعد أن يبرد يتم تناول المشروب مرة واحدة كل مساء.

مشروبات علاج النسيان

حل مشكلة النسيان المستمر لم يعد أمر مستحيل، حيث أثبتت الأعشاب التالية قدرتها على علاج النسيان، والتي هي:

القرفة: غلي أعواد القرفة مع القليل من الماء، ثم تصفية المشروب وتحليته بالعسل وتناوله يومياً، يؤدي بعد فترة من الاستمرار على الوصفة إلى تحسن كبير في قدرة الذاكرة.

لبان الدكر : يحضر عن طريق معلقتين من لبان الدكر على كوب من الماء المغلي، ثم يترك لمدة لاتقل عن ثلاث ساعات، ويفضل تناول هذا المشروب يومياً على الريق.

: يحضر عن طريق معلقتين من لبان الدكر على كوب من الماء المغلي، ثم يترك لمدة لاتقل عن ثلاث ساعات، ويفضل تناول هذا المشروب يومياً على الريق. عسل النحل: تعتبر فوائد هذه الوصفة كثيرة ومتنوعة، أهمها زيادة القدرة على التركيز، ويتم فيها وضع ملعقة من عسل النحل على كوب من الماء المغلي، ثم يتم تناول المشروب بعد ان يبرد.

أهم 5 مشروبات سحرية لتقوية ذاكرتك هذا ما تعرفنا عليه في هذا المقال، وتعرفنا بالإضافة إلى ذلك على طريقة تحضير هذه المشروبات السهلة والبسيطة.