فوائد الليمون والثوم على الريق.. لو علمتم ما فيه من فوائد لجعلتموه من أهم مراسم بداية اليوم

فوائد الليمون والثوم على الريق، الثوم من أهم المضادات الحيوية التي تساعد الجسم فى التخلص من السموم وتساعد الجهاز الهضمي ويعمل على زيادة المناعة بالجسم وخاصة إذا تم تناوله صباحا على الريق على معدة فارغة وعلى الرغم من تعدد فوائد الثوم الأمانة غير محبب للكثيرين لما له من رائحه كريهة ببعضها البعض ولكن يمكن التخلص منها بسهولة بغسل الأسنان أو تناول النعناع وغيره.

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أهمية تناول الثوم والليمون صباحا

له فوائد عديدة فهو يعمل على تنشيط المعدة مما يساعدها فى هضم شتى أنواع الطعام الذى يتم تناوله طوال اليوم.

حيث أنه يمكن مزج أربع فصوص من الثوم مع لترين من الماء وترك هذا المزيج عدة أيام ثم يتم شرابه يوميا صباحا وخاصة قبل الإفطار 30 دقيقة وذلك يساعد الجسم فى التخلص من السموم ويساعد على تخسيس الجسم ولكم لأصحاب الأمراض المزمنة يجب استشارة الطبيب حتى لا يتسبب لهم فى اى أعراض جانبية خطيرة.

تتعدد فوائد الثوم الكثيرة ومنها