البديل في مشبك الغسيل تعلمي طريقة العبقرية للف الكرنب و ورق العنب بسرعة جدا في دقائق هتلفي 2 كيلو ورق عنب

انتشرت مؤخراً فكرة لف محشي الكرنب وورق اللفت وورق العنب باستخدام مشبك الغسيل، وتصدرت هذه الطريقة كثير من محركات البحث، فالمحشي هو من الأكلات ذات الأصل المصري يتميز بطعمه اللذيذ جدا والذي يحبه أكله الجميع وخصوصاً هي هذا الجو البارد، يطلبه الرجال بالأكثر وبسبب كثرة مكوناتها والمجهود الذي يبذل في لفه تتكاسل النساء من إعداده، كما أنه يتطلب الكثير من الوقت في تحضيره وتسويته، واليوم وفرنا لكي أبسط طريقة للف كمية كبيرة من محشي الكرنب وورق العنب باستخدام مشبك الغسيل ولن تحتاجي إلى وقت ولا مجهود كبير.

لف ورق العنب

المحشي هو أكلة قديمة من الأكلات الشعبية في مصر ويحبه معظم الناس، تختلف أنواع وأشكال المحشي فمنه محشي الكوسا والباذنجان وورق الخس وورق اللفت وكثير من أنواع المحاشي، وكل يوم يكون لها طريقة خاصة بها في بهارات المحشي لذا فنجد معظم النساء يتنافسن في إعداده، وبسبب الوقت الكثير الذي يهدر في تحضيره يبحثن عن طريقة سهلة للف كميات كبيرة في وقت قليل، وأكثر طريقة سهلة ومتوفرة حالياً هي طريقة اللف بمشبك الغسيل.

لف ورق الكرنب بالمشبك

في أول خطوة نقوم بسلق سواء ورق الكرنب أو أو العنب جيداً.

بعد سلق الورق نخرجه ونصفيه من الماء.

نبدأ في استخدام المشبك نقوم بتعليق جزء من الورق فيه ويجب مراعاة أن تكون أول بداية الورقة و المشبك بينهما مسافة تكون تقريبا مربع.

ثم نستخدم السكين في تقطيع الورق سواء كرنب أو ورق عنب حتى نحصل على مربعات متساوية الحجم.

نبدأ في الحشو بوضع كمية من حشوة الأرز والخضروات والبهارات على طرف كل ورقة ونلفها.

ستحتاج كل ورقة إلى تقريباً نصف ملعقة صغيرة من حشوة الأرز لا أكثر وستري في النهاية أفضل طريقة للحشو وفي وقت قصير.

أصبحت فكرة حشو الملفوف وأوراق الفجل وورق العنب بمشابك الغسيل شائعة مؤخرًا وقد تصدرت هذه الطريقة العديد من محركات البحث لأن الحشو من أصل مصري ويتميز بطعم لذيذ جدًا يحب الجميع تناوله خاصةً في هذا الطقس البارد يكون الرجال أكثر تطلبًا منه وبسبب مكوناته وتعبئته الشاقة فإن النساء كسولات جدًا في تحضيره كما يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للتحضير والحل.