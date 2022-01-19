بدون سويت.. معجزة الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة

هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها في التخلص من الشعر الزائد موجود في جسم الإنسان خصوصا في المناطق الحساسة التي يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية ولكن دائما كيفية اختيار الطريقة الصحيحة لازالة الشعر تستغرق وقتا طويلا لأن هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من المشاكل في البشرة ويصعب التخلص منها، ‏من خلال هذا المقال ‏سنتحدث عن طريقة التخلص من شعر الجسم والمناطق الحساسة بواسطة استخدام الفازلين ‏وهو يعد من أبرز الطرق التي تستخدم فيه التخلص من الشعر الزائد كما انه يعالج العديد من مشاكل البشرة ويعمل على تفتيح وتبيض البشرة وإزالة المناطق الداكنة منها وحمايتها من أشعة الشمس وذلك عند استخدام الفازلين بشكل صحيح، ‏من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد خلطة ازالة الشعر والمكونات التي نحتاج إليها حتى استطيع إزالة الشعر بهذه الوصفة.

مكونات إعداد خلطة الفازلين للتخلص من الشعر الزائد

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها ‏في إعداد خلطة الفازلين للتخلص من الشعر الزائد هذه المكونات هي:

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يتم استخدام ثلاث ملاعق تقريبا من اللبن السائل لأنه يعمل على ترطيب البشرة ‏وهو يساعد أيضا على مزج المكونات ويستخدم بديلًا للماء.

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‏ يستخدم أيضا ملعقة من الكركم ‏لأن الكركم

يحتوي على العديد من الفوائد البشرة.

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‏ ملعقة كبيرة من الفازلين.

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‏ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

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‏ ملعقة كبيرة من أحد أنواع طحين يمكن

استخدام طحين القمح او الأرز أو السمسم.

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طريقة إعداد خلطة ازالة الشعر

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد خلطة إزالة الشعر وهذه الخطوات هي:

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