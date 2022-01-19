أسرار محلات الطورشي.. طريقة عمل الباذنجان المخلل بتاع افخم المطاعم وسر التتبيلة الخطيرة.

المخللات من الوصفات والأطباق الشائعة التي من الممكن أن يتم تحضيرها في المنزل وبطريقة بسيطة والوصفات المنزلية من الممكن تحضيرها وتشبه الموجودة بالمحلات ومن خلال ما يلي نتعرف على مكونات وصفة باذنجان مخلل مميزة ومن السهل التنفيذ للخطوات التحضيرية الخاصة بالوصفة حيث يعتبر الباذنجان المخلل من بين أبرز وصفات المخللات التي يفضل تناولها الكثير من الناس ولكن ليس كل أنواع خضار الباذنجان تصلح للتخليل وإليكم بالفقرات التلية طريقة التخليل وكيف نختار ثمار خضار الباذنجان التي تصلح للتخليل.

مكونات إعداد الباذنجان المخلل

لا بد من محاولة تحضير كل الوصفات التي تخص المخللات في المنزل بدلا من شرائها وهذا لكون وصفات المخلل لا تحتاج لمكونات صعبة التوفر أو طريقة تحضيرها يصعب اتباعها لذا فمن المفضل اختيار نوع المخللات المفضل وعمله في البيت حيث تعد وصفة الباذنجان المخلل هي الأفضل والأكثر شيوع وتحضيره يعتمد بدايةً على توفير ثمار الباذنجان الصغيرة في الحجم، مع إحضار المكونات التالية:

كمية الباذنجان المراد تخليله.

كمية ملائمة من الملح.

كمية مناسبة من الماء حوالي كوبان.

فلفل أخضر حلو.

فلفل أخضر حار.

ملعقتان من الثوم المهروس.

ملعقة من الملح للخليط.

القليل من الكمون.

ملعقتان عصير ليمون.

ربع ملعقة شطة.

ملعقة من الخل.

طريقة إعداد الباذنجان المخلل

أحضري وعاء مناسب به ماء مغلي.

أضيفي الباذنجان بعد غسله وتنظيفه ليسلق بماء مغلي.

بعد عشر دقائق يصفى من الماء.

بدء التجهيز لحشوة الباذنجان المخلل.

الخلط للفلفل الأخضر مع الحار والفلفل الأحمر مع لتوابل والثوم بالكبة.

الحشوة الآن تكون جاهزة لبدء حشو الباذنجان.

أحضري حاوية التخليل وقومي بفتح الباذنجان من أحد جوانبه ثم ضعيه بنظام في الحاوية، ومن ثم يوضع كل الباذنجان بعد الحشو.

قومي بإعداد محلول التخليل وبه الماء مع الملح والقليل من البابريكا مع الشطة وملعقتان من عصير الليمون مع ملعقة من الخل.