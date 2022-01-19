ضاع عمرك وانتي بتشتري النوتيلا.. بكوب حليب اعملي كيلو نوتيلا بالبندق والسوداني بالخلاط بمكونات اقتصادية

بكوب حليب اعملي كيلو نوتيلا بالبندق والسوداني، من أهم المكونات واتي من الممكن أن نحضرها بشكل دائم لعمل السندويتشات للأطفال هي النوتيلا الجاهزة ولكن مع غلاء أسعارها مع تواجد مواد حافظة بالنوتيلا تحتاج الكثير من الأمهات إلى معرفة الوصفة الأصلية والتي من الممكن أن نقوم بتحضيرها في البيت وبكل سهولة للحصول على النوتيلا بالطعم المميز المفضل للأطفال والكبار ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم الخطوات التي تساعد في الحصول على النوتيلا وتحضيرها في المنزل والمكونات بسيطة وتعد مغذية جدا للأطفال ومن السهل عملها وتناولها حيث تعد قيمتها الغذائية مرتفعة ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف على أهم المكونات الأساسية لعمل النوتيلا مع بيان طريقة التحضير السريعة والمثالية لوصفة النوتيلا.

مكونات إعداد النوتيلا البيتي

النوتيلا من السهل على ربات البيوت أن تقمن بالتحضير السريع والمثالي لها إذ أن الأمر لا يتطلب منهن سوى أن تقمن بجلب المقدار الأساسي والمكونات التي تساعد في الحصول على وصفة النوتيلا بالطعم المثالي والمذاق الأصلي وهذا لعمل أفضل حشوات للتورت والسندويتشات كمنا تصلح لحشو بعض أنواع من الفطائر والكثير من المعجنات ومن خلال الآتي أهم المقادير الأساسية والطريقة المتبعة للتحضير، النوتيلا البيتي من الممكن أن نقوم بتحضيرها من خلال الاستعانة بالمكونات التي تعطي النكهة المتميزة لنوتيلا والمكونات المطلوبة تكون كما يلي:

كوب بندق محمص.

كوب حليب.

ربع كوب لبن بودرة.

ربع كوب سكر بودرة.

ربع كوب كاكاو خام.

ربع كوب زيت.

طريقة إعداد النوتيلا البيتي

أسهل طريقة للتحضير تكون من خلال الاستعمال لمحضرة الطعام وهذا ما يكون من خلال وضع كل المقادير مع بعضها البعض.

مع بدء تشغيل الكبة وهذا حتى تقوم بدورها في المزج التام لكل المكونات والتي لا بد وأن يكون قوامها كثيف سهل الفرد مثل قوام النوتيلا الجاهزة.

ولا بد من تخزين أو حفظ النوتيلا ببرطمان يكون مناسب ولا بد وأن يكون محكم الغلق تماما.