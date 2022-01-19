طريقة عمل مرقة الدجاج في المنزل بدون أي مواد حافظة بنفس الطعم والريحة بتاعة الجاهز

مرقة الدجاج واحدة من بين أفضل المنكهات للأطعمة وتفضل استخدامها الكثير من ربات البيوت إذ أنها تعتبر مجموعة من التوابل المزودة بنكهة الدجاج المتميزة ومن الممكن أن تضاف لجميع أنواع المأكولات، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف على الطريق التي من الممكن من خلالها عمل أفضل نوعيات من مرقة الدجاج المتميزة والتي تعتبر من أفضل أنواع المواد لغذائية والتي من خلالها من الممكن أن نضيف نكهة طيبة للطعام، ومن خلال ما لي من تلك السطور القادمة نتعرف على أهم مكونات مرق الدجاج وكيفية تحضير مكعبات مميزة تسهل إضافتها على مختلف الأطعمة.

مكونات إعداد طريقة مرقة الدجاج

طريقة عمل مرقة الدجاج من أكثر الطرق للمنكهات والتوابل المبحوث عنها من قبل العديد من ربات البيوت ممن تفضلن تحضير مرقة الدجاج المنزلية بالطعم والمذاق المميز ومن خلال ما يلي توضيح للمكونات ولكن تعتبر مرقة الدجاج نوع جيد من المنكهات إن تم تحضيرها في البيت بمكونات صحية إذ أن بعض الآراء تشير إلى أن الاستخدام لمكعبات المرقة الجاهزة والتي تنتجها بعض الشكات قد تكون غير صحية لذ تسعى كل ربة بيت لعملها أفضل في المنزل والمكونات نتعرف عليها من خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة مرقة الدجاج من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لها من خلال الاستخدام للآتي من المكونات القادمة والتي نستخدم فيها مكونات وتوابل بنكهة مميزة:

كوبان من المرقة للدجاج.

ملح وفلفل مطحون.

زنجبيل وقرفة.

بودرة بصل وبودرة ثوم.

ثلاث ملاعق من الدقيق.

ملعقة من النشا.

توابل بنكهة الدجاج من العطار.

ملعقة من الزعتر المجفف.

ربع ملعقة من الشطة.

ملعقة من البابريكا.

طريقة إعداد مرقة الدجاج في البيت

مرقة الدجاج يكون من السهل بعد ذلك تحضيرها من خلال القيام بالآتي من الخطوات القادمة:

نضع قدر به المرقة ونقوم بغليها.

نضيف لها مختلف التوابل والمنكهات سالفة الذكر.

لا بد من غليها بشكل جيد وتبقى على النار لفترة حتى نجد أن الخليط يتكثف ثم نضيف الدقيق والنشا مع التقليب المستمر.