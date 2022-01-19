لماذا عليك التخلص من الشعر الزائد كل اربعين يوم لازم تعرف المعلومة دي

يوجد كثير من الشباب يتساءلون هل ضروري إزالة شعر العـــــا نة قبل أن يمضي أربعين يوماً ؟ وهل في حالة عدم إزالته قبل هذه المدة تبطل الصلاة ؟ والإجابة على ذلك السؤال هو لا لن تبطل الصلاة، لأن لا يوجد شرط من شروط الصلاة يدل على وجوب حلق العانة ولكن هذا الأمر هو سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فـ عن أنس -رضي الله عنه يقول-: “وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العا نة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة”، كما أن هذا الأمر هو من النظافة الشخصية والتي يجب أن نهتم بها حتى لا تتكون البكتيريا أو يصاب الشخص بالتهابات.

حلق العا نة ونتف الإبط سنة نبوية

وعرف الناس أن هذا الأمر هو سنة عن نبينا الكريم صلوات الله عليه وسلامه من حديث أبي هريرة فـ روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ”، وقال أمين الفتوى أنه ليس ضروري نتف الإبط إذا تسبب في الآلام ويمكن الاستعانة بأدوات الحلاقة أو أي طريقة أخرى للتخلص من الشعر الزائد.

طريقة إزالة شعر الإبط والعا نة

كما ذكر في الحديث أنه إزالة شعر الإبط هو النتف وللعانة الحلق، ولكن يمكن استخدام أي طرق أخرى لإزالته مثل استخدام الموس أو الكريمات، والهدف من كل هذا هو إزالة هذا الشعر فقط، ومن الأفضل أن تقوم بهذا الفعل كل سبعة أيام أي في يوم الجمعة والسبب أن المسلمون يجتمعون في ذلك اليوم، ولكن إن لم يتطلب الأمر فلا وجوب على ذلك ويكون في وقت.