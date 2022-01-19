اسحري الكل بجمال شفايفك.. بملعقة فازلين اعملي روج الشفايف الثابت بألوان مختلفة بمكونات طبيعية 100%

بسبب استهلاك العديد من الموارد التي أصبحت تصيب الإنسان بالعديد من المشاكل الصحية أصبح العديد من الناس يفكرون في بعض البدائل الصحية التي تجعل هم يستغلون عن هذه المشاكل الصحية وذلك من خلال تناول طعام صحي بدلا من الطعام المليء الزيوت والدهون واستخدام بعض المنتجات الصحية بدلا من استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بجسم الإنسان والبشرة ‏على سبيل المثال الكثير من الفتيات يستهلك كمية كبيرة من مستحضرات التجميل التي تعمل على تدمير البشرية بشكل كبير وتكون مشاكل كبيرة على البشرة يكون من الصعب جدا أن أتخلص من هذه المشاكل وتظهر الحبوب والبقع الداكنة والأشياء التي تدمر البشر ولكن هناك بعض البدائل التي يمكن أن تستخدم لحماية البشرة في نفس الوقت تعطي البشرة مظهر جميل ‏وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن أحد منتجات البشرة التي يمكن استبدالها بمنتجات طبيعية وفي نفس الوقت نحصل على نفس الشكل وهي طريقة إعداد الروج بشكل طبيعي.

‏طريقة إعداد الروج بشكل طبيعي

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فيما يلي سنتحدث عن وصفه يمكن من خلالها إعداد الروج الطبيعي في المنزل باستخدام مكونات طبيعية لا تسبب ‏أي اضرار لبشرة المرأة وهذه المكونات تعمل على إعطاء لون جميل للشفاة دون أن تسبب أي مشاكل ‏من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد الرجل الطبيعي وهذه المكونات هي:

ملعقة فازلين.

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‏ ملعقة من زيت جوز الهند

ملعقة من احد الملونات الطبيعية أو الصناعية التي تساعد على إعطاء لون جميل يشبه لون الروج العادية يمكن استخدام ألوان ظل العيون ويمكن استخدام الكاكاو وبعض نكهات الفواكه الأخرى الأخرى.

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طريقة إعداد الروج الطبيعي في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد هذا الروج في المنزل بسهولة وهذه الخطوات هي:

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