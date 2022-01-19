نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة تبييض الأسنان وتفتيت الجير وطرد الرائحة الكريهة فقط بالمضمضة بهذا المحلول فعالة ومدهشة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة لتبييض الأسنان وتفتيت الجير وطرد الرائحة الكريهة فعالة ومدهشة، من الأمور المزعجة لدى الكثير هي اصفرار الأسنان ورائحة الفم الكريهة وقد يسبب هذا الأمر حرج شديد عند التحدث مع الآخرين لذا يلجأ الكثير إلى طبيب الأسنان حيث أن هذا يجعلك تنفق امولا كثيرة ولذلك قد جئنا لكم في هذا المقال ببعض الوصفات الطبيعية لتبييض الأسنان وتفتيت الجير.

طرق تبيض الاسنان وتفتيت الجير

يوجد العديد من المكونات التي تعمل على تبييض الأسنان، ومن أبرز هذه الوصفات هو الآتي:

تبييض الاسنان بالكركم

الكركم من المكونات الطبيعية التي تساعد على تبييض الأسنان من دون أن يؤثر على مينا الأسنان؛ حيث أن هذه الوصفة بسيطة وآمنة وهي عبارة عن ملعقة من الكركم مع عصير ليمونة ويفرك الأسنان يوميا.

تبييض الأسنان باستخدام بيكربونات الصوديوم

وهذه الوصفة فعالة جدا للتبييض بإضافة عصير ليمونة مع بيكربونات الصوديوم، وسوف نحصل على خليط فعال جدا الأسنان لبياض ناصع و لنتائج أفضل ينصح لاستعماله يوميا.

قشور الليمون

هذه الوصفة بسيطة وسهلة جدا وفي متناول الجميع وذلك عن طريق فرك الأسنان بالقشور مباشرة وتستخدم هذه الوصفة يوميا.

الفراولة لتبييض الأسنان

المكونات

ثمرة واحدة من الفراولة.

ملعقة واحدة من كربونات الصوديوم.

طريقة التحضير

نقوم بخلط المكونات الفراولة مع كربونات الصوديوم.

نضع الخليط على الأسنان مباشرة ونتركها على الأسنان خمس دقائق.

ثم تغسل الأسنان وتنظف جيدا بالفرشاة.

فوائد تنظيف الأسنان

يحسن صحة الفم وتجعل رائحة الفم عطرة.

تجعل الأسنان مشرقة.

كما انها تجعل الأسنان قوية وتعمل على الوقاية من سقوط الأسنان.

بالإضافة إلى ذلك تعمل على إزالة البقع الصفراء من الأسنان.

كما أنه يقضى على البكتيريا الضارة للأسنان.