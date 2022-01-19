نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيراتين طبيعي باستخدام زيت السمسم فرد الشعر مهما كان مجعد ومش بيتسلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيراتين طبيعي باستخدام زيت السمسم، يستخدم هذا النوع من الزيت خصيصا للشعر لما يحتويه من فيتامينات عديدة مفيد جدا لصحة الشعر، ومن أهم هذه الفيتامينات الهامة هي A, E,B، كما يعمل زيت السمسم على تقوية بصيلات الشعر ويعمل أيضا على تغذية الشعر وهذا لأنه يحتوي على المعادن اللازمة للازمة للشعر وهي الحديد والزنك والمغنسيوم والنحاس والكالسيوم.

وصفات طبيعية بزيت السمسم لشعر حرير

يوجد الكثير من الوصفات الذي يكون فيها زيت السمسم مكون رئيسي للوصفة، ومنها الآتي:

زيت السمسم والثوم

يستخدم في هذه الوصفة الثوم الطازج مع زيت الزيتون وزيت السمسم و فيتامين E ويتم مزج المكونات جيدا حتى يصبح خليط متجانس ومن هذا الخليط يطبق على الشعر جيدا من الجذور إلى الأطراف ثم يتم تغطية الشعر بكيس من البلاستيك لمدة نصف ساعة ثم يتم غسله جيدا بالشامبو المناسب لنوع الشعر وتكرر هذه الوصفة مرة أسبوعيا حتى نصل إلى نتائج مرضية.

زيت السمسم مع المحلب

يحتوي هذا الماسك على مجموعة مكونات مفيدة للشعر، وهى كالآتي:

نصف كوب من زيت السمسم.

ملعقة كبيرة من القرنفل.

ربع كوب من حبوب المحلب.

علبة زبادي صغيرة.

عدد بيضة واحدة.

طريقة التحضير للوصفة

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة مع بعض حتى يتكون خليط متجانس ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يختمر ثم بعد مرور الوقت يطبق على الشعر من الجذور إلى أطرافه لمدة نصف ساعة ويتم غسله جيدا بالشامبو المناسب وتكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

فوائد زيت السمسم للشعر

يساعد الشعر على النمو الصحي.

يعمل على ترطيب الشعر ويمنع جفافه.

يعمل على الحماية من حشرات الشعر.

يقلل من تساقط الشعر.

يعمل على حماية الشعر من أشعة الشمس الضارة.

يعمل على تهدئة فروة الرأس.

يقاوم الشيب.