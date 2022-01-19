بكوب من الدقيق عملت كمية كبيرة من البوريك التركي الطري الهش بطريقة سهلة وبسيطة مغزى جدا لأطفال والكبار

البوريك التركي الطري الهش، البوريك نوع من أنواع المخبوزات المفضلة عند الكثير، مخبوزات هشه ولذيذة، تقدم في الفطور أو كوجبة خفيفة في العشاء، نعطيها للأطفال في المدارس كوجبة خفيفة، يمكن أيضا حشوه بعدة حشوات مختلفة حسب رغبة أطفالك.

البوريك التركي الطري الهش

سوف نقدم لكم مكونات وطريقة عمل البوريك في البيت

مكونات عمل البوريك في البيت

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة.

وملعقة واحدة صغيرة من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

3 بيضات.

نصف كوب من الماء العادي.

ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون.

كيلو ونصف من الجبنة المفضلة لديك.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

طريقة تحضير البوريك في البيت

نضع كل من الدقيق وملعقة الخميرة وملعقة السكر في إناء عميق، ونقلب جيدا حتى تمتزج جميع المكونات الجافة معا.

نضع البيض في طبق وخفقه جيدا ونضع عليه ملعقة الفلفل الأسود.

نضيف خليط البيض على المكونات الجافة ونقلب جيدا.

نضيف الماء تدريجيا على الخليط ونقلب جيدا حتى تتكون معنا عجينة متماسكة طرية.

نترك العجينة حتى تختمر لمدة ساعة تقريبا.

نقوم بتمديد العجينة قليلا ثم نشكلها على هيئة كرات متساوية الحجم.

نتركها ترتاح لمدة 15 دقيقة.

نضع ملعقة الزيتون والزعتر على الجبنة ونقلبهم حتى يمتزجا جيدا.

نفرد كرات العجين ونضع فيها كمية من الجبن.

نضعها في صاج مدهون ببعض الزيت ونقوم بدهن وجهها بعض من صفار البيض.

نرش عليها سمسم أو حبة البركة، تدخل الفرن على درجة حرارة 200، نخرجها فور نضجها وحصولها على لون أصفر فاتح.

أسهل طريقة لعمل البوريك

سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل البوريك بمكونات سهله وبسيطة

مكونات عمل البوريك في المنزل

كوب من الدقيق.

ملعقتين صغيرتين من اللبن البودر.

ملعقة من الخميرة.

ملعقة سكر أبيض.

رشه ملح.

نصف كوب من الحليب.

بيضة.

بقدونس.

لحمة معصجة للحشو.

طريقة تحضير البوريك