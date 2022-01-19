لن تشتري بعد اليوم.. طريقة عمل الاندومي زي الجاهز بالضبط بأطعمة مختلفة بنفس الطعم بتاع الجاهز

الإندومي بين الوصفات المفضلة من قبل الكثير من الناس وبالأخص الأطفال، ولكن تلك الوصفة من الشعرية السريعة التحضير الجاهزة المباعة بمعدلات ضخمة بالمحلات لها الكثير من الأضرار لذا تسعى مختلف ربات البيوت إلى أن يقوموا بالتحضير السريع لتلك الوصفة ولكن الوصفة الصحية البديلة البيتي والتي لا تحتوي على أي مكونات ضارة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم مكونات تلك الوصفة المتميزة من الإندومي الصحي مع بيان طريقة التحضير السريعة للوصفة.

مكونات إعداد الاندومي في البيت

من الممكن أن يتم التحضير لوصفة الإندومي في البيت ومن دون أن نستخدم أي مكونات غريبة من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة تتوفر في المنزل ولا حاجة لأي مكون ضار أو منكه مجهول المصدر بل فقط نستخدم مكونات بسيطة من الممكن أن نعتمد عليها للحصول على نفس النكهة من الإندومي الجاهز بل ونكهة أفضل مع ضمان أن تكون الوصفة مميزة ولها طعم أفضل من الجاهزة، من الممكن أن يتم التحضير لوجبة من الإندومي السريع من خلال الاستعانة بالمكونات الآتي ذكرها في النقاط القادمة:

كيس من مكون الشعرية أو المكرونة الاسباجتي.

ماء مغلي أو كوبين من المرقة من أي نوع.

بهارات اللحم، أو الدجاج.

زعتر مجفف.

ملح وفلفل أسود.

ربع ملعقة من الشطة.

ربع ملعقة من البابريكا.

ملعقة من بودرة البصل والثوم.

طريقة إعداد الاندومي البيتي

من السهل التحضير لتلك الوصفة من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة والتي تعطي أفضل مذاق.

وأفضل نكهة لوجبة الإندومي ومن الممكن أن يتم التحضير لتلك الوصفة من خلال المزج الجيد بين المكونات.

ولا بد من سلق المكرونة بشكل جيد مدة خمس دقائق، ومن ثم تتم تصفية المكرونة، وفي قدر على النار لا بد من وضع المرقة مع التوابل المختلفة.

والمتوفرة لتنكيه المرقة والتحسين من مذاقها ليكون قريب من نكهة الإندومي الجاهز بل وأفضل منه.