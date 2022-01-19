نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة العسل والخيار السحرية لإزالة دهون البشرة الزائدة والجلد الميت لبشرة صافية ونقية كالأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصحاب البشرة الدهنية يعانوا من كثرة إفراز بشرتهم للزيوت مما يؤدي إلى ظهور الحبوب وبالأخص حب الشباب والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والتي تجعلهم غير راضيين عن شكل وجههم، وبسبب ذلك تتجه الكثير من النساء لشراء الكثير من المستحضرات الخاصة بالعناية بالبشرة لكي تساعدهم في التخلص من هذه المشاكل في وقت قليل وبشكل سريع، ويوجد أضرار من هذه المستحضرات على البشرة في المدى البعيد وبسبب ذلك تبحث الكثير من النساء عن طريقة ووصفة طبيعية للتخلص من هذه الدهون.

وصفات طبيعية للتخلص من دهون البشرة

يتجه أصحاب البشرة الدهنية الي استخدام الكثير من مستحضرات للعناية بالبشرة لكي يتخلصوا من الزيوت الكثيرة التي تقوم البشرة بإفرازها والتي تجعل البشرة عرضة لظهور حب الشباب والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء أيضاً، وبسبب ارتفاع سعر مستحضرات العناية بالبشرة اتجهت الكثير من الفتيات إلى استخدام الماسكات الطبيعية التي تؤدي نفس نتيجة هذه المستحضرات ومن أهم هذه الوصفات هي وصفة العسل والخيار.

يجب غسل الوجه جيداً وإزالة أي مكياج من الوجه قبل الذهاب إلى النوم، ويوجد الكثير من الوصفات الطبيعة التي تساعد في التخلص من دهون البشرة، وهذه الوصفات عبارة عن:

وصفة العسل والخيار لتخلص من الدهون

المكونات:

خيارة مهروسة.

٢ معلقة كبيرة عسل ابيض.

معلقة واحدة ماء ورد.

بيضة.

طريقة عمل الوصفة:

نقوم أولاً بخلط جميع المكونات معاً بطريقة جيدة حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم بعد ذلك يفرد الخليط على البشرة بأكملها من الأسفل إلى الأعلى.

نترك الخليط على البشرة مدة لا تقل عن ربع ساعة، ثم بعد ذلك نشطف الوجه بالماء البارد.

يجب تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

يساعد الخيار على تطهير البشرة وتنظيفها من الأتربة والشوائب، ويساعد العسل على قتل البكتيريا والفيروسات ويجعل البشرة ناعمة أكثر، ويساعد البيض على مد البشرة بكمية كبيرة من البروتين، وماء الورد لها دور في ترطيب البشرة وتساعدها على الظهور بشكل أصغر في السن.

وصفة بياض البيض والفراولة

المكونات:

٣ حبات فراولة مهروسة.

بياض بيضة واحدة.

معلقة عسل.

معلقة دقيق.

طريقة عمل الوصفة: