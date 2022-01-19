عمل المكرونة البشاميل الجوسي بطريقة سهلة والطعم احلي من العادية مش هتبطلي تعمليها

من الأكلات المحببة لدى جميع المصريين تقريبا وعلى الرغم من أنها تأخذ الكثير من الوقت بإعدادها إلى أن تقوم ربات البيوت بعملها لإسعاد عائلتها ولا يمكن الاستغناء عنها فى العزومات المصرية وتختلف طريقة إعدادها من شخص لآخر ولكن مهما كان طعمها لا يختلف عليها اثنان ويحبها الكبار قبل الصغار.

مكونات تحضير المكرونة البشاميل

الدقيق كمية مناسبة .

الزيت أو السمن بضعة ملاعق كبيرة .

ثلاثة أرباع كيلو من الحليب.

جوزة الطيب نصف حبة صحيحة.

نوع جبنة حسب الرغبة ممكن موزاريلا.

اللحم المفروم مقدار 400 جرام.

البصل حبة واحدة كبيرة مفرومة ناعم.

مكرونة قلم كمية مناسبة لعدد الأفراد في العائلة.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

إعداد المكرونة البشاميل بخطوات سهلة وبسيطة

البشاميل

يوضع إناء على النار يحتوى على السمن حتى يسخن ثم يضاف إليه الدقيق نفس كمية السمن ويقلب ثم ينزل اللبن تدريجيا مع التقليب المستمر حتى لا يكون تكتلات يرفع من على النار ويضاف إليه بيضة أو اثنين حسب الرغبة.

المكرونة

فى وعاء عميق توضع كمية مناسبة من الماء بها ملح تكفي لغمر المكرونة.

يغلى الماء ويضاف إليه المكرونة وتترك من 3-7 دقائق ترفع وتصفى بالمصفاة .

اللحم العلاج

يرفع الزيت أو السمن على النار حتى يسخن يضاف إليه البصل ويشوح حتى يذبل ثم يضاف اللحم المفروم ويقلب حتى يتغير لونه ويوضع إليه الفلفل الأسود والملح.

ثم تضاف ملعقة الصلصة ويقلب.

توضع نصف كمية المكرونة المضاف إليها البشاميل فى صينية ثم طبقة من اللحم المفروم والجبن فى الوسط حتى لا يحترق من على الوش.

يضاف باقى المكرونة ويسكب باقى البشاميل .

يدخل فرن ساخنة على درجة حرارة 180 حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي وبالهنا والشفا.