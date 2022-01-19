طريقة عمل كيكة الرمل الإسفنجية بطعم جنان خطير لا يقاوم

طريقة عمل كيكة الرمل أطلق عليها بهذا الاسم نظراً لقوامها الذي يشبه حبات الرمل، وهي تعتبر من وصفات الحلويات الخفيفة التي عرفت في الفترة الأخيرة، وأصبحت مطلب جماعي من جميع أفراد الأسرة، وبالرغم من أنها من وصفات الكيكة ولكنها مكوناتها تختلف عن طريق الكيكة العادية، حيث تعتمد بشكل أساسي على السميد المحمص بالإضافة إلى باقي المكونات المختلفة، وأهم ما يميز كيكة الرمل طريقتها البسيطة والغير معقدة ولا تحتاج لوقت كبير حتى يتم تحضيرها، وسوف نوافيكم في السطور التالية عن طريقة عمل كيكة الرمل الإسفنجية.

طريقة عمل كيكة الرمل

كل أم دائما تحتاج إلى عمل الوصفات الجديدة والمختلفة حتى تقدمها لأسرتها، فالتجديد والابتكار مطلوب حتى لا يشعر الجميع بالملل من الوصفات المتكررة، وبما أن الكيكة من الوصفات التي يكثر من تقديمها في الأوقات المختلفة، لابد من تحضير وصفات مختلفة منها، وكيكة الرمل من الحلويات التي لقت قبولاً كبيراً من الكبار والصغار.

المكونات:

تتميز كيكة الرمل بمكونات الاقتصادية الغير مكلفة، والتي غالباً تكون متوفرة في كل مطبخ في أي وقت، وتلك المكونات هي:

2 كأس ونصف دقيق أبيض.

كأس سميد محمص.

كأس حليب.

4 حبات بيض.

2 كأس سكر.

كأس زبدة طرية.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة ونصف صغيرة بكينج بودر.

نصف كأس لبن مكثف محلي.

طريقة تحضير كيكة الرمل: