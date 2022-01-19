طريقة عمل المطازيز السعودي بالخطوات السهلة لأفضل وجبة للشيف العالمي

طريقة عمل المطازيز السعودي الذي يعشقه الكبير والصغير، حيث تعرف المطازيز في المملكة العربية السعودية بأنها من اهم الأكلات الشعبية، ولها اسم اخر تعرف بالقبابيط ويصنع طهيها بالدقيق والماء والخضروات والملح واللحم، ومنها عجائن جاهزة تباع بالأسواق وتحتوى علي قيمة غذائية من البروتينات و الكربوهيدرات و الدهون المشبعة ويتم معرفة طريقة عملها بالمقادير والتحضير.

طريقة عمل المطازيز السعودي

مكوناتها أو المقادير جاءت كالتالي:

ثلاث معلق زيت ذرة.

معلقة ملح.

ثمرة لومي ليمون اسود.

كوب به قرع ، كوسه، باذنجان، جزر.

لتر ماء.

بصلتين يتم بشرهم.

المطازيز جاهزة.

جاهزة. كيلو لحم غنم.

خمس ثمرات طماطم مقطعة.

طريقة التحضير للمطازيز

يتم سلق اللحم في ماء ماء وأضافه البهارات واللومي ليمون أسود.

تحضير وعاء به الزيت والبصل علي النار، ونذكركم برابط طريقة عمل العصيدة. عند ذوبان البصل نقوم بوضع الطماطم ثم نضيف ماء سلق اللحم والبهارات. نقوم بإضافة الخضار والملح ونترك المكون يغلي علي نار عالية. عند وقت الغليان نقوم بوضع المطازيز، في وعاء أخر في الماء. يتم أغلاق الوعاء بعناية وكل لحظة يتم المتابعة مع تهدئة النار. بعد التطيب أو النضج يتم القيام بوضعها في صينية التقديم، وتوزيع اللحم فوقها بالهناء والشفاء، ونذكر برابط طريقة عمل الكبدة الاسكندراني.

طريقة عمل عجينة المطازيز

المقادير المطلوبة لعمل عجينة المطازير التالي:



معلقة بصل بودره.

كيلو من الطحين البر المنخول.

ماء للعجن دافئ.

معلقة ملح.

معلقة ثوم بودرة.

طريقة عمل وتحضير عجينة المطازيز

يتم تجهيز القدر للعجن وإضافة جميع المكونات.

بعد ذلك عجن الطحين مع المكونات وإضافة الماء تدريجيا. عندما تتكون عجينة متماسكة نتوقف عن العجن، واليكم رابط طريقة عمل المكرونة الحمرا. تترك عجينة المطازيز لمدة ساعة لكى تتخمر وترتاح بينما نجهز المكونات المتبقية. ترك العجينة وبعد ساعة يتم أخراجها وتقسيمها علي شكل كرات صغيرة ثم يتم فردها بالأله أو يتم عملها بالقدر وعمل دوائر متساوية في الحجم، ونكشف لكم من خلال الرابط التالي طريقة عمل البيتزا.

طريقة عمل المطازيز بالعسل

المقادير والمكونات المطلوبة لعمل المطازير بالعسل جاءت كالتالي:

ست أكواب ماء.

6 بيضات.

اربع أكواب دقيق.

ثماني معالق من الحليب.

خمس معالق من الزيت النباتي.

ثماني معالق من السكر.

عسل للتزين في التقديم.

طريقة عمل أو تحضير المطازيز بالعسل

نضع القدر البيض باستخدام المضرب الكهربائي. يتم خلط البيض المضروب إلي الحليب مع السكر والزيت في الخلاط الكهربائي. نقوم بوضع الدقيق مع الماء، والتقليب إلي أن يتم تكوين عجينة سائلة. نحضر مقلية مدهونة بالزيت، ونصب حوالي ربع كوب من الخليط للتحمير من الاتجاهين، حتى التطيب أو النضج. يتم تكرار الخطوات السابقة حتى يتم إنهاء عدد من العجينة. تقديم المطازيز بعد تزيينها بالعسل علي طبق التقديم بالصحة والعافية، واليكم رابط طريقة عمل المنسف السعودي.

طريقة عمل المطازيز بالدجاج

المقادير والمكونات المطلوبة لعمل المطازير بالدجاج جاءت كالتالي:



معلقة ملح.

نصف معلقة زنجبيل.

1/2 معلقة فلفل أسود.

نصف معلقة كمون.

ثماني قطع فخد دجاج.

حبة لومي.

عود قرفه.

بصلة مفرومة.

مرق دجاج.

ورق غار.

كوب طماطم بورية.

ثمرة بطاطس مقطعه.

ثمرة جزر مقطعة.

قرن فلفل أخضر رومي مقطع.

صلصة طماطم.

معلقة زيت نباتي.

نصف معلقة كزبرة جافة.

طريقة تحضير المطازيز بالدجاج

نضع بالوعاء في النار، الزيت ثم نضيف ألية البصل حتي التحمير ليكون لونه ذهبياً. وضع التوابل ومكعب مرق الدجاج. نضيف الطماطم وصلصة الطماطم. ونترك المزيج على نار خفيفة لمدة ربع ساعة، حتى يكون قوام. نقوم بإضافة الدجاج مع كوب ماء، والتقليب الخليط، ويتم تغطية الوعاء وتركة حتي الطهي، لمدة ربع ساعة، واليكم رابط طريقة عمل المنسف الأردني. يتم تنزيل الدجاج من النار، وتصفية الصلصة من باقي المكونات ثم أعاده الدجاج للوعاء. نقوم بوضع الخضار، مع الطهي على النار، حتى يتم غلي المزيج. نأخذ عجينة المطازيز يتم تشكيل أقراص دائرية، ثم يتم توزيعها فوق خليط الدجاج والخضار، وإضافة كوب من الماء. ويتم الطهي لمدة ربع ساعة على نار متوسطة، ويتم تقديمها علي صينية التقديم بالهناء والصحة.

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