وداعاً لفشل البسبوسة.. طريقة عمل بسبوسة المحلات وأسرار نجاحها بطعم أحلي من الحلواني

أسهل الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على بسبوسة هشة وناعمة وطرية، حيث أن البسبوسة من الأكلات التاريخية التي ظهرت في العصر العثماني الأول في تركيا، وتعتبر البسبوسة هي من أكلات الملوك والحكام، حيث أنها ذات طعم لذيذ، وتحتوي على مكونات غذائية جميلة ومتجانسة، وتم انتقال أكلة البسبوسة إلى جميع البلاد العربية، حيث تم تطويرها إلى أكثر من نكهة وأكثر من شكل، ولكن يبقى طبق البسبوسة من أهم أطباق حلويات شهر رمضان المبارك كل عام.

مكونات إعداد بسبوسة المحلات

تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق شيوعا من أجل تحضير أشهى صينية من البسبوسة اللذيذة، حيث أن تستغرق وقت تحضير 15 دقيقة، وتستغرق في النضج 35 دقيقة حيث يتم تحضيرها كالتالي:

2 كوب من السميد.

كوب من السكر الأبيض.

كوب من الحليب.

نصف كوب من السمن الذائب.

ربع كوب من جوز الهند المبشور.

ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

صينية مدهونة بالقليل من السمن لمنع التصاق

البسبوسة.

طريقة إعداد بسبوسة المحلات

نقوم بإحضار طبق عميق، ونضع فيه السميد مع السكر مع البيكربونات الصودا مع جوز الهند ونقلبهم معا حتى تمام التجانس.

في إناء أخر نقوم بخلط السمن الذائب مع الحليب جيدا.

ثم نقوم بإضافة الخليط الجاف إلى الخليط السائل، ثم نقوم بتقليبهم معا لمدة دقيقة وليس أكثر من ذلك.

نقوم بصب الخليط في الصينية المدهونة، ثم نضع الخليط في الفرن لمدة 35 دقيقة.

بعد الحصول على اللون الذهبي نقوم بإخراج البسبوسة من الفرن ثم نقوم بصب الشربات أو القطر عليها.

نضع البسبوسة جانبا لمدة نصف ساعة لتبرد، ثم نقوكم بإدخالها إلى الثلاجة للتماسك وتصبح جميله.

لتحضير القطر أو الشربات: نقوم بإحضار كوب من السكر مع كوب من الماء ثم نقوم بغلي هذا الخليط معا لمدة 5 دقائق، ثم نقوم بإضافة ملعقة من الفانيليا وعصير ليمونة إلى هذا الخليط، ونقوم بإطفاء النار.

أسرار نجاح بسبوسة المحلات

يوجد بعض التعليمات الصحية البسيطة لابد من اتباعها جيدا، وهي كما يلي:

البسبوسة تحتوي على سكريات وهي غير مناسبة لمرض السكر، ولابد من تناول قطعة صغيرة منها فقط.

البسبوسة تسبب السمنة وزيادة الوزن.