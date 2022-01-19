طريقة عمل البيتي فور في المنزل بدون ماكينة أو عجين طريقة رهيبة والطعم يجنن

البيتي فور يعد من الحلوى المميزة ببعض المناسبات زي الأفراح والأعياد، البيتي فور من الحلوى اللذيذة السهلة لتحضيرها في المنزل، وهناك بعض من السيدات يستسهلون ويشترون البيتي فور من المحلات، وهناك البعض يبحث عن طرق لعمل البيتي فور في المنزل لعدم شراءه من المحلات، معنا نقدم لكم أسهل والذ طريقة لعمل البيتي فور في المنزل بكل سهوله ويسر زي المحلات بالضبط.

طريقة عمل البيتي فور في المنزل

المكونات

نصف كيلو دقيق.

ربع كيلو سمنة أو زبدة على حسب الرغبة.

كوب متوسط الحجم سكر بودره.

بيضه.

٢ كيس فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كاكاو.

مكسرات للتزيين.

مربه.

طريقة التحضير

نقوم بتسيح السمن وتترك جانباً حتي تبرد تماما، ثم نقوم بنخل الدقيق ويوضع عليه البيكنج بودر وذرة الملح ويترك جانباً، ثم نقوم بضرب السمنة مع السكر في الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربائي حتى تصبح كريمة.

ثم نقوم بوضع البيضة مع الفانيليا ويضرب مرة أخرى، ثم نقوم بوضع المحتوى فى وعاء ونقوم بوضع الدقيق مع التقليب المستمر باليد حتى تصبح العجينة لينه متماسكة، ثم تقسم إلى قسمين قسم نوضع عليه الكاكاو ونقلب مرة اخرى والنصف الاخر يترك كما هو، ثم نقوم بمسح الصنية بالقليل من الزيت ثم نقوم بتشكيل العجينة على حسب الرغبة.

الأفضل أن نقسم الصنية من العجينتان العجينة البيضاء والعجينة التي تحتوي على الكاكاو لتسهل عملية سوى البيتي فور عند احمرار البيتي فور الأبيض يكون نفس الوقت البيتي فور البني أحمر أيضاً ثم نقوم بوضعه في فرن درجة حرارة أقل من المتوسط حتى يحمر لونه.

ثم نقوم بإخراجها من الفرن ويترك حتي يبرد، ونقوم بوضع المربة في طبق ويفضل تكون المربة كريمي ثم نقوم بوضع ملعقة مربه على واحدة من البيتي فور الأبيض ثم نقوم بوضع واحدة أخرى فوق الأولى ولكن تكون بنيه اللون التي بها كاكاو، وبعد ذالك نقوم بوضع البيتي فور في المكسرات.