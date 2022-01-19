توريد الشفايف خلطة الزبادي مع البيكنج باودر على الشفايف فقط 10 دقائق

الكثير من النساء والفتيات يبحثون عن شفاه شكلها جميل ومنتفخة مثل كثير من النجمات والمشاهير الذين يبحثون عن طرق طبية حديثة للوصول إلى شفاه جميلة، ولكن الكثير منهم تبحث عن مكونات طبيعية دون التدخل الجراحي أو الطبي، لأن لها تأثيرات جانبية، ويمكن أن تتحول الطرق الطبية إلى كارثة تجميلية للشفاه بدلا من تجميلها، واللجوء إلى مكونات طبيعية لا تعطي تأثير سلبي، وفي نفس الوقت ليست ذو تكلفة عالية.

طرق نفخ الشفايف في المنزل

عند اهتمام المرأة ببشرتها لابد من الاهتمام بجميع ملامح الوجه ومنها الشفاه، لأنها الأكثر بروزا في الوجه، وتعطى جمال لشكل المرأة، ولذا على كل امرأه أن تقوم بعمل تقشير يومي لها للوصول لشكل مناسب وجميل، ووضع بعض الخلطات التي تساعد على تكبيرها، وما ولعطاءها منظر طبيعي وجذاب ويضيف البهجة والجمال للوجه وتلجأ الفتيات أيضا إلى حيل أخرى بمستحضرات التجميل مثل وضع كريم أساس على أعلاها.

وهناك أيضا بعض الوسائل الأخرى لتكبير الشفاه

وهنا تضع الفتيات ملمع الشفاه في وسط الشفاه وذلك لكي يجذب انتباه من يراها وتعطي ظل للشفاه فتبدو كبيرة، والبعض الآخر من النساء تقوم بعمل تقشير يومي للشفاه وترطبها، وبعد ذلك تقوم بعمل خط رفيع بقلم التحديد ولكن ليس على خط الشفاه الأصلي ولكن أعلى الشفاه لإعطاء مساحة أكبر للشفاه، ثم بعد ذلك وضع أحمر الشفاه من المنتصف إلى الأطراف، وذلك حيث تعطي إحساس لمن يراها بأنها وردية ومنتفخة.

وصفة زيت الزيتون والسكر لتقشير الشفايف

في هذه الوصفة سوف نستخدم ملعقه من زيت الزيتون وملعقة من السكر ونخلطهم معا، وبعد ذلك نضع الخليط على الشفاه بأطراف الأصابع ونتركه من 5 إلى 10 دقائق، وبعد ذلك نقوم بتحريك هذا الخليط على الشفاه بطريقة دائرية، ونكرر الوصفة لمده يومين مرة كل يوم، وبعدها سوف نلاحظ أن الشفاه أخذت لونا افتح وحجما أكبر، وفي نفس الوقت تعطيها نضارة وحيوية لما يحتويه زيت الزيتون على فيتامينات ومعادن تضفي جمالا لها وتفيد في ظهورها بمظهر صحي وجميل.

خليط الحلبة مع الخميرة لنفخ الشفايف: