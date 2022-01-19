طريقة عمل كفتة الحاتي على الطريقة المصرية القديمة أحلي بكتير من الجاهز مش هتشتريها من برة تاني

تعتبر الكفتة من المأكولات التي يعشقها الكثير من الرجال والنساء وأيضاً الأطفال، وتتميز الكفتة بتحضيرها بسرعة في المنزل وتكون بطعم شهي الذي يعشقه الجميع، حيث تقوم النساء بشرائها من المطاعم، ولذلك تحب العديد من السيدات عمل الكفتة في المنزل بدل القيام بشرائها من الخارج، في هذا المقال سوف نسرد لكم طريقة سهلة وسريعة لعمل الكفتة في المنزل.

طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل

يوجد العديد من طرق عمل كفتة الحاتي في المنزل وأفضل من المحلات وتوفر عليك القيام بشرائها من المطاعم وتكون صحية أكثر ومن هذه الطرق نقدمها لكم فيما يلي.

المكونات

حوالي نصف كيلو لحمة مفرومة.

كوب من البرغل المنقوع.

كيس خلطة الكفتة.

٢ ملعقة ملح.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

٢ حبة بصل مفروم.

ملعقة توابل.

خضرة طازجة مقطعة.

طريقة التحضير

وبالنسبة إلى طريقة التحضير فإنها تكون بالخطوات التالية:

في البداية نضع وعاء ثم نضيف إليه اللحمة ثم نضع عليه البرغل المنقوع ونقلب جيداً ثم نضيف الكمون والملح والفلفل الأسود والخضرة الطازجة المقطعة كيس خلطة الكفتة ونقلب جيداً لمدة ٢٠ دقيقة إلى أن تتجانس جميع المكونات جيداً

ثم بعد ذلك نترك الكفتة لمدة ٣٥ دقيقة ثم نقوم بتشكيل الكفتة على شكل أصابع، ونجهز صنية مدهونة زيت ثم نضع الكفتة في الصنية، ثم نضع الصنية في فرن على درجة خرارة متوسطة ونتركها لمدة ٢٥ دقيقة، ثم نُخرجها من الفرن ونضع في طبق التقديم خضرة طازجة ثم نضع الكفتة ونرش عليها أيضاً، تقدم مع سلطة الطحينة أو الثومية أو سلطة الطماطم، ويمكن أيضاً تقديمها مع البطاطس المحمرة أو المكرونة بشاميل أو مكرونة بالصلصة.