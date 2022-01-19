نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل خلطة المحشي ضيفي هذا المكون على الخلطة وهتخلي ريحتها توصل أخر الشارع في المقال التالي

عمر شويل - جدة المحشي من المأكولات الشعبية التي يعشقها ويحبها الكبار والصغار، وخلطة المحشي هي التي تسكب الطعم اللذيذ للمحشي وتوجد العديد من الطرق المختلفة لخلطة المحشي السرية، في هذا المقال سوف نسرد لكم طريقة بسيطة وسريعة ولذيذة لعمل خلطة المحشي.

طريقة خلطة المحشي اللذيذة

توجد العديد من الطرق لعمل خلطة المحشي التي يعشقها ويحبها الجميع، ومن هذه الطرق البسيطة والسهلة وبمكونات متاحة في كل منزل نسردها لكم في السطور التالية.

المكونات

٤ أكواب عصير طماطم.

٢ حبة بصل متوسط.

ملعقة كمون.

ملعقة فلفل أسود.

خضرة طازجة كزبرة، شبت، بقدونس.

٢ ملعقة صلصة طماطم.

نصف كوب زيت.

٢ ملعقة ملح.

ملعقة كزبرة ناشفة.

طريقة التحضير

أولاً نقوم بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة ثم نضع إناء على نار متوسطة ثم نضيف الزيت ونتركه حتى يسخن ثم نضع البصل ونقلب جيداً لمدة دقيقتان ثم نضع نصف الخضرة المقطعة ونقلب لمدة دقيقة ثم نضع عصير الطماطم والملعقة الصلصة والفلفل الأسود والكزبرة الناشفة والملح ثم نستمر في التقليب ونتركها حتى تمام النضج.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع باقي الخضرة ونقلب جيداً ثم نقوم بغسل الأرز ونضعه على خلطة المحشي ونقوم بحشو الكرنب أو محشي البذنجان أو الكوسة أو ورق العنب يمكن حشو أي نوع محشي من هذه الخلطة.

طريقة أخرى لعمل خلطة المحشي

نضع البصل والفلفل الأسود والكزبرة ونقلب جيداً ثم نضع عصير الطماطم وملعقة الصلصة والملح والخضرة الطازجة والملح ونقلبهم جيداً بدون نار، وهذه الطريقة تختلف طعمها وريحتها تكون رائعة ثم نغسل الأرز ونقلبه في الخلطة وبكده يكون جاهز للحشو.

ولا بد من الالتزام بكل هذه الخطوات أثناء عمل خلطة المحشي.