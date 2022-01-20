بملعقة فازلين تخلصي من شعر الوجه الزائد بدون ألم نهائياً وفي 10 دقائق وبكل سهولة

شعر الوجه من أكثر الأشياء التي تتسبب في إزعاج الكثير من السيدات والفتيات أيضا لأنها تؤثر على لون البشرة فتجعل لونها غامق أو داكن ونجد عدد من النساء يكون شعر الوجه لديهم باللون الفاتح أو الأصفر، فهذا وجوده لا يعد مشكلة كبيرة ولكن الفتيات الذي يكون شعر الوجه لديهم باللون الغامق أو الأسود ويكون واضح فعذا الذي يعتبر من ضمن مشاكل الوجه المبيرة التي لابد من التخلص منها وإزالة الشعر نهائيا، وقد يوجد العديد من الطرق المختلفة التي تعمل علي إزالة شعر الوجه ومن أمثلة هذه الطرق هي الشمع أو الشفرات أو الخلطات الطبيعية أو الخيط فأن أغلبية السيدات يفضلون إستخدام الشمع والخيط.

فهما من أكثر الأشياء التي يتم إستعمالها ولكنهم من أخطر الإستخدامات التي تؤثر تأثير سلبي على الوجه فهي لها دور في ظهور مشاكل عديدة، فقد تعمل هذه الأشياء علي هلاك البشرة وتدهورها حيث تظهر الخطوط الرفيعة والتجاعيد بطريقة سريعة وأنها تظهر قبل أوانها، ونجد عدد منهم أيضا يستعملون الشفرات ولكنها غير صحية على الوجه حيث أنها تتسبب في ظهور الحساسية أو الحبوب التي يعاني منها معظم الفتيات وكذلك إستخدام الشفرات يساعد علي ظهور الشعر بشكل سريع.

مكونات خلطة الفازلين لإزالة شعر الوجه

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان صغيرتان من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل خلطة الفازلين لإزالة شعر الوجه