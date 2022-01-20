خلية النحل بعجينة قطنية هشة وحشوة الشوكولاتة البيضاء خطيرة

خلية النحل من الحلويات السريعة والتي تتميز بطعمها الرائع وتحتوي على عناصر غذائية مفيدة لجسم الإنسان ومنها الكالسيوم وبعض الفيتامينات الأخري وأيضا سعرات حرارية تساعد على الشعور بالحرارة خاصة إذا تم تقدميها مع كوب شاي بالحليب أو كاكاو، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لعملها في البيت بكل سهولة.

طريقة عمل خلية النحل بالشوكولاته البيضاء

المكونات:

3 أكواب دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ربع كوب سكر ناعم.

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

كوب ماء دافئ.

ربع كوب زيت.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

رشة ملح.

شربات.

شوكولاتة بيضاء مذابة.

طريقة التحضير:

في العجان نضع الدقيق مع الخميرة والسكر ورشة الملح ونقلب ثم يضاف الزيت مع الزبادي ونضع الماء تدريجيا. نشغل العجان على سرعة متوسطة حتى تصبح العجينة بعيدة عن الأطراف ثم نعجنها لمدة 7 دقائق حتى تصبح ناعمة ومتماسكة. توضع العجينة في وعاء ونتركها جانبا حتى تختمر ثم تقطع إلى كرات صغيرة ونضع بداخلها شوكولاتة بيضاء مذابة أو قطع على حسب الرغبة. نرص الكرات بجانب بعض في صينية مدهونة بالزيت وندخلها إلي فرن ساخن لمدة 15 دقيقة وعندما يصبح لونها ذهبي. نخرجها من الفرن ونتركها تبرد ثم نضع الشربات البارد عليها أو عسل النحل أو سكر بودرة على حسب الرغبة وتقدم.

طريقة خلية النحل بالكاكاو

المكونات:

2 كوب ونصف دقيق.

كوب لبن.

2 ملعقة سكر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة خميرة.

3 ملاعق كبيرة كاكاو.

2 ملعقة كبيرة زيت.

سكر بودرة للتزيين.

مكونات الحشوة:

ثلاثة أرباع كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

نصف كوب كاكاو.

كوب ونصف لبن.

ملعقة كبيرة زبدة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير:

في البداية نحضر الحشوة عن طريق وضع السكر مع الكاكاو والدقيق ورشة الملح ونقلب ثم يضاف الحليب مع التقليب المستمر حتى تختفي المكونات. نرفع الخليط على النار مع التقليب وعندما يغلي أضيفي الزبدة مع الفانيليا ثم يرفع جانبا بعد أن يصبح القوام سميك ضعي الشوكولاتة. في وعاء أخر وغطي الوجه بكيس بلاستيك حتى لا تتكون طبقة جافة فوقها في قدر كبير نضع جميع مكونات العجينة. ونعجنها جيدا ثم تغطي ونتركها جانبا لكي يتضاعف حجمها ثم نقسمها إلى كرات صغيرة وبدخلها ملعقة من الحشوة. ترص في صينية ونضعها في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج ثم نزيين الوجه بالسكر البودرة وبالهنا والشفا.

اسرار نجاح خلية النحل