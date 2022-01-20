نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل و أسرع دونات بعجينة قطنية سهلة بدون بيض بدون ما يشرب نقطة زيت في المقال التالي
هناك العديد من الحلويات التي ظهرت حديثاً في عالم الحلويات ومن ألذ هذه الحلويات هي الدونات هذه الحلوى التي نالت اعجاب كل من تذوقها، واصبح الجميع يذهبون إلى المطاعم و الكافيهات لكي يتناولون الدونات، ولذلك يبحث الامهات دائماً عن طريقة وأسرار تحضير عجينة الدوناتس مثل المطاعم والكافيهات، ولذلك سنقدم لكم اسهل واسرع طريقة لعمل الدونات من المنزل بعجينه هشه وقطنية مثل الجاهزة.
مقادير عمل الدونات
يعد الدونات من أكثر الحلويات الاقتصادية و الشهية جداً، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كافة المنازل والطريقة هي:
- 3 أكواب من الدقيق الأبيض.
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- باكيت من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من الزبدة (هذا اختياري)
- رشة من الملح.
للتزيين حسب الرغبة
- شوكولاتة بيضاء.
- سكر بودرة.
- شوكولاتة دارك.
طريقة تحضير الدونات
من اسهل واسرع الحاويات التي يمكن أن تحضيرها هي الدوناتس، لانها لا تحتاج خطوات كثيرة ومعقدة، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها وهي:
- في البداية نأتي ببوله كبيرة و نضع بداخلها الماء الدافئ والخميرة و السكر.
- نقلب هذه المكونات جيدًا حتى يذوب السكر و الخميرة في الماء.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت النباتي و الفانيليا على الخليط و نقلبهم جيدًا.
- لابد من نخل الدقيق الأبيض قبل استخدامه لكي تصبح العجينة هشة وطرية.
ثم نضيف عليه رشة من الملح ونقلب المكونات باليد حتى يختلط المكونات مع بعضهم البعض.
- نقوم بعجن عجينة الدونات لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تصبح العجينة طرية و لينة تلتصق باليد بعض الشئ.
- في هذه الخطوة نقوم بوضع مكعب الزبدة ونقلبه مع العجينة حتى يختلط مع العجينة ويختفي أثرها.
- نترك العجينة لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها لهذا يفضل وضع العجينة في مكان دافئ.
- بعد ذلك نقوم بفرد العجينة على سطح الرخامة مع رش القليل من الدقيق قبل فرد العجينة.
- نفرد العجينة حتى يصل سمكها 1 سم.
- نقوم بتقطيعها بالقطاعة على شكل دائرة ويمكن تقطيعها بالكوب، ثم بغطاء زجاجة نقوم بتقطيعها من المنتصف.
- نتركها ترتاح لمدة 10 دقائق.
- نضع طاسة على نار متوسطة وبها زيت غزير حتي يسخن.
- نضع قطع الدونات في الزيت حتى تاخذ اللون الذهبي من الجهتين.
- نرفع الدونات من الزيت ونضعها على مناديل مطبخ ونتركها حتى تبرد.
- نقوم بإذابة شوكولاته بيضاء أو بني ونضع حبات الدونات عليها وتزينها.
- كما يمكننا تزيين الدونات بالسكر البودر فور خروجها من الزيت وهي ساخنه نخلطها بالسكر.
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