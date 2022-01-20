أسهل و أسرع دونات بعجينة قطنية سهلة بدون بيض بدون ما يشرب نقطة زيت

هناك العديد من الحلويات التي ظهرت حديثاً في عالم الحلويات ومن ألذ هذه الحلويات هي الدونات هذه الحلوى التي نالت اعجاب كل من تذوقها، واصبح الجميع يذهبون إلى المطاعم و الكافيهات لكي يتناولون الدونات، ولذلك يبحث الامهات دائماً عن طريقة وأسرار تحضير عجينة الدوناتس مثل المطاعم والكافيهات، ولذلك سنقدم لكم اسهل واسرع طريقة لعمل الدونات من المنزل بعجينه هشه وقطنية مثل الجاهزة.

مقادير عمل الدونات

يعد الدونات من أكثر الحلويات الاقتصادية و الشهية جداً، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كافة المنازل والطريقة هي:

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

باكيت من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الزبدة (هذا اختياري)

رشة من الملح.

للتزيين حسب الرغبة

شوكولاتة بيضاء.

سكر بودرة.

شوكولاتة دارك.

طريقة تحضير الدونات

من اسهل واسرع الحاويات التي يمكن أن تحضيرها هي الدوناتس، لانها لا تحتاج خطوات كثيرة ومعقدة، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها وهي: