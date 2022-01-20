اخلطي القرنفل مع الماء ستبدين أصغر من سنك ب10سنوات بوتوكس طبيعي للبشرة لن تصدقي النتيجة

القرنفل من الأعشاب التي تستخدم بشكل مستمر ‏في خلطة الطب البديل التي تساعد على العديد من طرق علاج المشاكل الصحية التي يعاني منها جسم الإنسان وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها استخدام الكريم في حل العديد من المشاكل التي يمر بها جهاز المناعة والجهاز الهضمي والعديد من الأمراض الأخرى ‏ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث في تحديد عن تأثير القرنفل على البشرة وذلك من خلال استخدام القرنفل في العديد من الاستخدامات التي تساعد على التخلص من التجاعيد الموجودة على البشرة ‏وجعل الوجه يبدو كأنه اصغر 10 سنوات وهناك العديد من الطرق التي يتم من خلالها استخدام القرنفل حتى نحصل على هذه النتائج من خلال هذا المقال سنتحدث عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها بطريقة استخدام القرنفل على البشرة.

‏طريقة استخدام القرنفل والماء على البشرة

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فيما يلي سنتحدث عن عدة الطرق يمكن من خلالها الحصول على فوائد القرنفل للبشرة وهذه الطرق هي:

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يمكن استخدام القرنفل من خلال وضع بعض قطرات زيت القرنفل مباشرة على حبوب الشباب المنتشرة في الوجه وهذا يعمل على التخلص من هذه حبوب بشكل سريع.

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‏ يمكن أيضا استخدام ملعقة من القرنفل المطحون ونضع معها أي كريم مرطب وهذه تعمل على ترطيب البشرة ‏بشكل عميق.

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‏ عندما يتم استخدام زيت القرنفل والكركم معًا فهذا يؤدي إلى التخلص من آثار حب الشباب والتخلص من البقع الداكنة الموجودة على البشرة.

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‏ يمكن أيضا استخدام زيت القرنفل من خلال تدليك البشرة بزيت القرنفل بعد غسل البشرة جيدا.

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‏ يمكن استخدام خليط القرنفل وبعض الزيوت الأخرى.

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فوائد استخدام القرنفل والماء على البشرة

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فيما يلي سنتحدث ‏عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها في البشرة عند استخدام القرنفل والماء ‏وهذه الفوائد هي:

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