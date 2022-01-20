نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه عمل الكنافه بوصفات مختلفة سهلة وسريعة بالمنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكل سيدة أفضل طريقه عمل الكنافة في البيت بأسهل طريقة وبوصفات مختلفة لكي تتمكن كل سيدة للمرة الاولي عمل الكنافة علي أصولها بطريقة سهلة وسريعة. وتعد الكنافة من الحلويات المميزة والتي يمكنك تحضيرها في التجمعات العائلية والمناسبات وهي من الحلويات سهلة التحضير ولا تحتاج الي جهد لكي تتمكني من تجهيزها في البيت مثل المحلات.

طريقه عمل الكنافه

هناك العديد من الوصفات التي يمكنك اتباعها لعمل الكنافة كما انه يمكنك عمل الكنافة سادة بدون إضافات. ويمكنك استخدام المكسرات أو القشطة او أي نوع من الإضافات الأخرى التي يمكنك وضعها علي وجه الكنافة لإضافة طعم شهي ولذيذ لها. كما ان الكنافة من الحلويات التي ترتبط بشهر رمضان المبارك بشكل خاص فهناك الكثير من السيدات يقومون بتحضيرها في شهر رمضان.

مكونات عمل الكنافه

مكونات الكنافة:

1 كيلو من الكنافة.

ربع ملعقة من القرفة (حسب رغبتك).

1 كوب من السمنة الذائبة.

مكسرات اذا كنتي ترغبين في استخدام المكسرات.

مكونات الشربات:

1 كوب من الماء.

كوبان من السكر الناعم.

عصير لمونة واحدة حجمها كبير.

خطوات عمل الكنافة

أولا نقوم بتحضير الكنافة من خلال دهنها بالسمن ونقوم بتقسيم الكنافة الي جزئين جزء في القالب او الصينية الخاصة بالكنافة ونقوم بوضع المكسرات علي هذا الجزء.

يمكنك استخدام المهلبية أو القشطة أو المكسرات مثل اللوز وغيرة من المكسرات الأخرى.

نقوم بوضع الجزء الاخر المتبقي من الكنافة فوق طبقة المكسرات.

نقوم باشعال النار الخاصة بالفرن وتركة حتي يسخن وبعد ذلك نقوم بوضع صينية الكنافة علي درجة حرارة 170 حتي تنضج الكنافة تماما ويصبح لونها ذهبي.

خطوات عمل الشربات:

نحضر وعاء ونضع به كل من كوب الماء والسكر ونضعه علي النار.

نترك الماء حتي يغلي ونقوم بإضافة عصير الليمونة له.

اتركي الخليط يغلي علي النار حتي يصبح سميك ونقوم برفعة من علي النار ثم نقوم بوضعة علي الكنافة.

كانت هذه افضل طريقة عمل الكنافة في البيت مثل المحلات بأقل التكاليف والمتطلبات، كما انها لن تستغرق معك وقت طويل في تجهيزها وتحضيرها ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي واتباع خطوات التحضير.