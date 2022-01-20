حتعملي باتيه الأفران في البيت بعجينة هشة ومورقة وطعم رهيب

الأجواء شديدة البرودة التي نعيشها جميعا في الوقت الحالي نحتاج إلى تغيير الروتين وعمل معجنات الأفران داخل المنزل ومنها الباتيه سواء بالجبنة أو الشوكولاتة ويقدم مع الشاي أو الحليب، وهذا الباتيه مفيد جدا وصحي ومضمون أكثر من المحلات ولذلك نحن في هذا المقال نقدم لكم اسهل طريقة لعمل باتيه الأفران فتابعونا.

طريقة عمل باتيه الأفران

المكونات:

3 أكواب من الدقيق.

2 ملعقة من السكر.

ربع ملعقة من الملح.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من الحليب البودرة.

بيضة.

ملعقة صغيرة خل.

كوب حليب دافئ.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

جبنة للحشوة.

طريقة التحضير:

نضع الحليب الدافئ في وعاء مع السكر والخميرة ونقلب ثم نتركها جانبا لمدة 15 دقيقة نجهز قدر كبير وبداخله الدقيق. ثم يضاف إليه البيض مع الخل وأيضا الحليب البودرة ونقلب بعد ذلك يوضع خليط الخميرة ونعجن وأضيفي الزبدة للمكونات. نستمر في العجن للحصول على قوام متجانس ثم تغطي وتوضع في مكان دافئ لكي تختمر ثم تقسم إلى كرات صغيرة. نجهز سطح مرشوش بالدقيق ونفرد الكرات بالنشابة ثم ندهن بين طبقات زبدة لينة ونغلقها على شكل مربع ثم نفرد المربع. نضع بداخله الجبنة ويلف على شكل رول ويرص في صينية الفرن المدهونة بالزيت أو السمنة ثم نخفق بيضة مع ملعقة من الخل. وندهن بها الوجه ونرش سمسم ندخل الباتيه إلى فرن ساخن حتى ينضج ويصبح اللون ذهبي ثم يقدم مع أي مشروب دافئ وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الباتيه المورق

المكونات:

4 أكواب دقيق.

ثلث كوب سكر.

ثلث كوب ماء دافئ.

ثلث كوب حليب دافئ.

ربع كوب زبدة مذابة.

خميرة.

رشة ملح.

بيضة.

جبنة رومي للحشوة.

كوب بارميزان مبشورة.

طريقة التحضير: