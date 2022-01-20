نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروب المشاهير لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الجسم بسرعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر مشروب الثوم والليمون واحد من أهم المشروبات الطبيعية التي تزيد من معدل الحرق في الجسم بصورة طبيعية وفعالة، لأن الليمون من أهم الأحماض التي تعمل على تفتيت الدهون، و كذلك يساعد الثوم في خسارة الوزن بشكل طبيعي و تعمل على تطهير الجسم من السموم المتراكمة داخل الجسم، وتساعد في تحسين أداء الجهاز الهضمي، إلى جانب الكثير من الفوائد الصحية للجسم، ويمكن تحضير هذا المشروب عن طريق وضع ثلاث فصوص من الثوم على كوب من الماء المغلي، ثم نقوم بتقطيع ليمونة إلى شرائح ويتم رفع هذه المكونات على النار، وتترك على نار هادئة لمدة خمس دقائق، ثم نقوم بترك هذا المشروب حتى يبرد، ويتم تناول هذا المشروب ثلاث مرات يومياً.

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إنقاص الوزن بمشروب التوت البري

نقوم بوضع ملعقة من خل التفاح على كوب من عصير التوت البري على كوب من الماء مع التقليب الجيد، ثم نقوم بتناول هذا المشروب ثلاث مرات يومياً بعد الوجبة بنصف ساعة، و يساعد هذا المشروب على زيادة معدل الحرق في الجسم وتحسين عملية التمثيل الغذائي، ويساعد علي تحسين عملية الهضم وبالتالي حرق الدهون بشكل أفضل، و يعمل على التخلص من السموم والفضلات المتراكمة داخل الجسم عن طريق طرد الفضلات من الأمعاء، وذلك لأنه يعمل على تحسين حركة الأمعاء بصورة طبيعية.

رجيم البقدونس وخل التفاح

نقوم بتقطيع البقدونس إلى قطع صغيرة ثم نقوم بوضع البقدونس في الخلاط الكهربائي و نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح و كوب من الماء ويتم خلطهم جيدا في الخلاط حتى نحصل على مشروب البقدونس الصحي، ونقوم بتناول هذا المشروب مرتين في اليوم قبل الوجبة بنصف ساعة، ويساعد هذا المشروب على إعطاء الشعور بالشبع والتخلص من إحساس الجوع، وبالتالي يساعد في حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد بشكل أسرع.

حرق الدهون بالشاي الأخضر والزنجبيل

يعتبر هذا المشروب من أكثر المشروبات الصحية المفيدة لصحة الجسم العامة، وذلك لأن الشاي الأخضر من أكثر الأعشاب الطبيعية التي تساعد في التخلص من الإمساك، والذي يعتبر من أهم الأسباب التي تساعد في زيادة الوزن، كما تساعد في تقوية الجهاز المناعي للجسم، ويحتوي الشاي الأخضر على العديد من العناصر الغذائية الطبيعية التي تساعد في تسريع حرق الدهون بأمان، ويمكن إعداد هذا المشروب عن طريق وضع ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر مع نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل على كوب من الماء المغلي، ويترك هذا المشروب على نار هادئة لمدة ثلاث دقائق ثم يترك حتى يبرد، ونقوم بتصفية هذا المشروب ويتم تناول المشروب ثلاث مرات يومياً قبل الوجبة بنصف ساعة لزيادة معدل الحرق في الجسم، ويمكن إضافة نصف ملعقة صغيرة من النعناع المجفف.

حرق الدهون بالهيل والزنجبيل

يساعد الهيل في علاج الكثير من الأمراض وعلاج اضطرابات أجهزة الجسم المختلفة، و يساعد في تحسين أداء الجهاز الهضمي ويحتوي على الكثير من العناصر المضادة للأكسدة التي تساعد في التخلص من الخلايا السرطانية والقضاء عليها نهائياً، وتحسين اداء الخلايا السليمة في الجسم ويساعد في التخلص من الدهون المتراكمة خاصة في منطقة البطن والأرداف، وبالتالي التخلص من الوزن الزائد، ويمكن إعداد هذا المشروب عن طريق وضع ملعقة صغيرة من الهيل المطحون مع نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون على كوب من الماء المغلي، ويترك على نار هادئة لمدة ثلاث دقائق ثم نقوم برفع المشروب عن النار، ويتم تناول هذا المشروب ثلاث مرات يومياً قبل الوجبات حتى يتم الحصول على جسم رشيق وأنيق.