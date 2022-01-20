الوصفة الرهيبة المجربة لإطالة الشعر في وقت قياسي إغسلي شعرك بماء الأرز و بعد تسعة أيام شوفى النتيجة

نجد أن العديد من البنات والسيدات يعانون دائما من مشاكل كثيرا قد تصيب الشعر والتي تجعلهم في قمة الخجل والإحراج، لأن الشعر يعتبر من أهم وأبرز علامات الجمال والجاذبية بالنسبة للمرأة بشكل عام، ودائما يتسبب للتعرض بشكل مستمر لأشعة الشمس الحارقة لساعات طويلة على مدار اليوم، بالإضافة إلى الهواء الملوث والجاف بالأتربة، فهو يؤدي إلى هيشان الشعر وتلفه وتقصفه وضعفه، وهذا يؤثر بشكل سلبي على المظهر العام للشعر.

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إطالة الشعر

نعلم أن هذه المشاكل المزعجة تدفع السيدات والبنات دائما إلى شراء مستحضرات العناية بالشعر والمنتجات الجاهزة، وهي تحتوي على مواد كيماوية قاسية على فروة الرأس، فهي تسبب لهم المزيد من الضعف للشعر، كما أنها قد تصيب فروة الرأس بالالتهابات والاحمرار، ولهذا السبب يفضل دائما أن نعتني بالشعر بشكل عام، بعيدا عن استعمال هذه المنتجات الكيماوية.

ودائما ينصحنا خبراء التجميل بضرورة إتباع الوصفات والخلطات الطبيعية للشعر، والتي تساهم بشكل فعال في إطالة الشعر وعلاج مشكلة التقصف و الجفاف والتلف، كما تساهم أيضا في تغذية الشعر بالعناصر والمعادن والفيتامينات التي يحتاج إليها الشعر، لأنها مهمة وضرورية لتحسين نموه وتقويته وتطويله، وقد نشر موقع بينكى جلو طريقة تحضير وإستعمال وصفة ماء الأرز السحرية، لحماية الشعر وترطيبه من التقصف و تحسين معدل نموه في فترة زمنية قليلة جدا للغاية، وسوف نعرض لكم من خلال هذا المقال وصفة طبيعية لإطالة وتقوية الشعر.

ماء الأرز لإطالة وتقوية الشعر

نقوم بوضع كمية مناسبة من الأرز في الماء حتى نقوم بتغطية الأرز بالماء بالكامل، ثم بعد ذلك يتم وضع المزيج على النار حتى يصل إلى درجة الغليان، يترك المزيج لعدة ساعات، لكي يتخمر الماء، نقوم بعد ذلك بتصفية الماء مع إعادة الغليان مره آخري، ثم بعد ذلك يتم الاحتفاظ به في زجاجة مغلقة بإحكام، ثم نقوم بإضافة زيت اللافندر أو أي زيت عطري، وقبل استعمال ماء الأرز نكون بغسل الشعر أولا بالشامبو جيدا، ثم بعد ذلك يتم توزيع ماء الأرز على الشعر بالكامل، ويتم استعمال كاب بلاستيك أو بونيه لكي يغطى الشعر، ثم نقوم بترك ماء الأرز على الشعر لمدة ثلث ساعة على الأقل، ونقوم بعد ذلك بغسل الشعر بالماء العادي جيدا، يجب تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا لكي نحصل على أفضل النتائج.