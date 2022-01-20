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عمر شويل - جدة بعجينة التارت الأصلية أعملي تارت الفواكه اللذيذ بمقادير غير مكلفة ألذ من محلات المخبوزات - ثقفني
من أشهر وألذ أنواع الحلويات هو التارت وهو أيضا من أكثر الحلويات التي يوجد بها تنوع كثير ومن المعروف أن يتم عمل التارت في المناسبات والأعياد ومن أنواع التارت المشهورة والمعروفة هي تارت الشوكولاته وتارت الفواكه وتارت الفانيليا ويوجد غير ذلك العديد، ومن الممكن أن يتم عمل التارت بعدة طبقات أو بطبقة واحدة أو ممكن أن يتم عمله بطبقتين فقط.
مكونات تارت الفواكه
- كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- إثنان من صفار البيض.
- نصف كوب كبير من السكر.
- كوب كبير ونصف من الزبدة الباردة.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الماء البارد أو المثلج.
- ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الحليب السائل.
- بيضتان.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الذرة.
- ملعقتان صغيرتان من الفانيليا السائلة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من بشر الليمون.
- كمية مناسبة من أنواع مختلفة من الفواكه مثل الفراوله والتوت والمانجو والكرز والأناناس وغيرهم.
طريقة عمل تارت الفواكه
- نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض ونضيف إليه كوب واحد كبير من الزبدة بشرط أن تكون باردة ويتم خلطهم مع بعض بطريقة جيدة ثم نضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الماء ويفضل أن يكون مثلج ونضيف أيضا نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.
- ونقوم بعجن كل هذه المكونات بإستخدام الإيد وبعد التأكد من مزجهم مع بعض يتم تغطية هذا الخليط ونضعه في الثلاجه لمدة نصف ساعة تقريبا.
- وبعد ذلك يتم إخراجه من الثلاجه ونحضر صينية تكون على شكل دائري ونضع به رشة من الدقيق ثم نضع هذا الخليط في الصينية ويتم فرده جيدا ونضعه في الثلاجه ونتركه حوالي نصف ساعة.
- ثم قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ويتم إخراج الصينية من الثلاجه ونقوم بالضغط عليها ثم نضعها في الفرن ونتركها حتى تكون باللون الذهبي ويتم إخراجها ونضعها جانبا حتى تبرد تماما.
- ويتم تجهيز وعاء ونضعه على النار ونضع به الحليب السائل والفانيليا السائلة ودقيق الذرة والسكر ونقوم بتقليبهم مع بعض وعند تسخينه يتم رفعه من على النار.
- ثم قومي بتحضير إناء ونضع به بيضتان وإثنان صفار بيض ويتم خفقهم بإستخدام مضرب البيض الكهربائي ونضيف إليه تدريجيا نصف كمية خليط الحليب ونستمر في تشغيل المضرب.
- وبعد ذلك خليط البيض على خليط الحليب ونضعهم مرة أخرى على النار ونستمر في التقليب حتى يتم الحصول على خليط كثيف ونتركه قليلا على النار ثم يتم رفعه حتى يبرد.
- ونضع هذا الخليط علي العجينة التي تم إخراجها من الفرن ونتركه في الثلاجه لمدة ساعة ولعد ذلك يتم تزيينها بقطع من الفواكه مثل الفراوله وغيرها.
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