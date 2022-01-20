بعجينة التارت الأصلية أعملي تارت الفواكه اللذيذ بمقادير غير مكلفة ألذ من محلات المخبوزات

من أشهر وألذ أنواع الحلويات هو التارت وهو أيضا من أكثر الحلويات التي يوجد بها تنوع كثير ومن المعروف أن يتم عمل التارت في المناسبات والأعياد ومن أنواع التارت المشهورة والمعروفة هي تارت الشوكولاته وتارت الفواكه وتارت الفانيليا ويوجد غير ذلك العديد، ومن الممكن أن يتم عمل التارت بعدة طبقات أو بطبقة واحدة أو ممكن أن يتم عمله بطبقتين فقط.

مكونات تارت الفواكه

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

إثنان من صفار البيض.

نصف كوب كبير من السكر.

كوب كبير ونصف من الزبدة الباردة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الماء البارد أو المثلج.

ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الحليب السائل.

بيضتان.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الذرة.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا السائلة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بشر الليمون.

كمية مناسبة من أنواع مختلفة من الفواكه مثل الفراوله والتوت والمانجو والكرز والأناناس وغيرهم.

طريقة عمل تارت الفواكه