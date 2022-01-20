بمكونات بسيطة وغير مكلفة اعملي عجينة السمبوسك المقرمشة في البيت

طريقة عمل عجينة السمبوسك، تشتهر السمبوسك في كثير من الدول العربية ويتم تقديمها كطبق من المقبلات المفضل عند العديد من الناس لاحتواءها على الكثير من العناصر الغدائية المهمة، كما أنها وجبة مميزة وشهية ويتم تحضيرها في كثير من المناسبات وتعد من الأطباق الرئيسية.

طريقة عمل عجينة السمبوسك

المقادير:

كأسان من الدقيق.

كأس كبير من الماء الدافئ.

رشة ملح.

معلقة كبيرة من الزيت النباتية.

طريقة تحضير عجينة السمبوسك

نضع في إناء الماء والملح والزيت النباتية، وبعد ذلك نضع الإناء على النار حتى يغلى الماء. وبالتالى نضيف كأسان من الدقيق الأبيض، ونضع الإناء على النار ويتم تحرك المكونات جيدا. ثم نرفع الإناء من على النار ونترك الخليط حتى يبرد. ثم نقوم بعملية فرك العجين باليدين حتى نحصل على عجينة ،ثم نتركها ترتاح مدة ربع ساعة على الأقل. بعد ذلك نقوم برش القليل من الدقيق على سطح الطاولة، ثم نفرد العجينة بالنشابة أو المعروفة بالفرادة حتى يتم الحصول على عجينة رقيقة جدا. وبالتالى نقوم بقطع العجينة حسب الطول المطلوب ليتم حشوها، وأخيرا يتم حشو السمبوسك ويتم غلقها جيدا. ثم نضع الزيت في مقلات على النار حتى يسخن، ثم نقوم بقلى حبات السمبوسك حتى نحصل على اللون الذهبي ويتم تقديمها سخنة.

طريقة عمل السمبوسك بحشو اللحمة والخضار

المكونات:

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

حبة بصلة صغيرة مفرومة.

حبة جزرة مسلوقة ومبشورة.

٢ من حبات الطماطم تقطع صغيرة.

٢ من فص الثوم مفروم.

القليل من البازيلاء المسلوقة.

٢ معالق من زيت الزيتون أو زيت نباتي.

ملعقة صغيرة من الكاري الأصفر.

ملعقة صغيرة من ملح.

نصف ملعقة صغيرة من فلفل أسود.

نصف ملعقة من الزنجبيل.

ربع معلقة صغيرة من القرفة.

هال مطحون.

بهارات اللحمة.

طريقة تحضير السمبوسك بحشوة اللحمة والخضار

نضع إناء على نار متوسطة ثم نضيف الزيت والبصل ويقلب جيدا حتى يصبح اللون ذهبي. ثم نضيف ربع كيلو من اللحمة المفرومة والثوم وجميع البهارات ونحرك الحشوة حتى تنضج اللحمة. نقوم بحشو السمبوسك ويتم غلقها جيدا، ثم نقوم بقلى السمبوسك في مقلاة حتى تنضج وتكتسب اللون الذهبي وبالتالى تقدم ساخنة وبالهنا والشفا.

طريقة عمل السمبوسك بحشو الجبنة والزيتون

المكونات

كوب كبير من الزيتون المقطع.

2 كوب كبير من الجبنة المتوزايلا.

كوب كبير من الفلفل الرومي المقطع صغير.

200 جرام من الجبنة الكريمي.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كمية من السمبوسك

خطوات تحضير السمبوسك بحشوة الجبنة والزيتون

قومي بفرد السمبوسك ووضع كمية صغير من الفلفل الرومي والجبنة الكريمي والزيتون والجبنة المتوزيلا. بعد ذلك قومي برش الملح والفلفل الأسود، ثم قومي بلف السمبوسك وغلقها جيدا على شكل مثلثات.

وبذلك قد قدمنا لكم من خلال هذا المقال مكونات عمل عجينة السمبوسك وخطوات تحضيرها.