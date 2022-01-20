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عمر شويل - جدة معجزة ماسك قشر الرمان والنشا لتفتيح البشرة وازالة التجاعيد من اول استخدام - ثقفني
ماسك قشر الرمان والنشا، تعتقد الكثير من السيدات أن الاهتمام بالبشرة وعلاج مشاكلها يتطلب الكثير من الأموال لشراء الماسكات والكريمات، ولكن الأمر ليس كذلك نهائياً، فباستخدام المكونات الطبيعية الموجودة في كل منزل، يمكنك العناية الكاملة بالبشرة وعلاج مشاكلها ايضاً، لذلك ومن خلال مقال اليوم سنوضح لكى أفضل ماسك طبيعي، يمكن استخدامه لتفتيح البشرة وعلاج التجاعيد كذلك توحيد لونها وإزالة البقع و التصبغات، وكل ذلك من خلال مكونات قليلة ورخيصة ومتوفرة.
ماسك قشر الرمان والنشا
المكونات
- 2 ملعقة كبيرة من قشر الرمان الطازج المطحون
- 1 ملعقة كبيرة أرز مطحون، أو دقيق الأرز
- 2 ملعقة كبيرة ماء فاتر
- نصف ملعقة من زيت اللوز حلو أو زيت الزيتون
- 1 ملعقة كبيرة نشا ذرة
طريقة ماسك قشر الرمان والنشا
- قومي بطحن قشر الرمان الطازج جيداُ، وطحن أرز أبيض مصري.
- وفى وعاء عميق ضعي 2 ملعقة من قشر الرمان المطحون ،ثم ضعي عليه ملعقة كبيرة من الأرز المطحون ، وملعقة كبيرة من نشا الذرة، وقلبيهم معاً جيداً
- وبعد ذلك قومي بإضافة مقدار قليل من الماء، حتى يغطى الماء جميع المكونات.
- ثم قومي بخلط جميع المكونات معاً، ثم ضعيها على الناء حتى يصبح الخليط ثقيل ومتماسك.
- بعدها قومي برفع الوعاء من على النار، وضعي على المكونات السابقة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو.
- اتركى ماسك قشر الرمان والنشا قليلاً حتى يصبح بارداً.
- ثم قومي بغسل وتنظيف البشرة جيداً بماء دافئ والغسول المناسب قبل تطبيق الماسك على البشرة.
- بعدها قومي بوضع الماسك على البشرة، ويفضل أن يوضع على الرقبة واليدين ايضاً، حتى تصبح البشرة موحدة.
- يترك الماسك على البشرة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، حتى يجف تماماً.
- قومي بفرك الماسك من على البشرة برفق في حركات دائرية وباستخدام أطراف الأصابع.
- بعد أن تنزعي الماسك تمامًا من البشرة، قومي بغسل الوجه بالماء البارد حتى تقومي بإغلاق المسام، ثم ضعي كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.
- للحصول على أفضل نتيجة من استخدام ماسك قشر الرمان والنشا، بنصح باستخدامه مرتين بأسبوع.
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