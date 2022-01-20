معجزة ماسك قشر الرمان والنشا لتفتيح البشرة وازالة التجاعيد من اول استخدام

ماسك قشر الرمان والنشا، تعتقد الكثير من السيدات أن الاهتمام بالبشرة وعلاج مشاكلها يتطلب الكثير من الأموال لشراء الماسكات والكريمات، ولكن الأمر ليس كذلك نهائياً، فباستخدام المكونات الطبيعية الموجودة في كل منزل، يمكنك العناية الكاملة بالبشرة وعلاج مشاكلها ايضاً، لذلك ومن خلال مقال اليوم سنوضح لكى أفضل ماسك طبيعي، يمكن استخدامه لتفتيح البشرة وعلاج التجاعيد كذلك توحيد لونها وإزالة البقع و التصبغات، وكل ذلك من خلال مكونات قليلة ورخيصة ومتوفرة.

ماسك قشر الرمان والنشا

المكونات

2 ملعقة كبيرة من قشر الرمان الطازج المطحون

1 ملعقة كبيرة أرز مطحون، أو دقيق الأرز

2 ملعقة كبيرة ماء فاتر

نصف ملعقة من زيت اللوز حلو أو زيت الزيتون

1 ملعقة كبيرة نشا ذرة

طريقة ماسك قشر الرمان والنشا