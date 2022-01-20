ماسك سحري طبيعي يمنحك وجه صافي كالمرآه خالي من التجاعيد أقوى من البوتوكس

وصفة اليوم هي تحضير ماسك سحري طبيعي و فعال مئة بالمئة لمنحك وجه صافي زجاجي كالمرآه خالي من التجاعيد أقوى من البوتوكس، إليكي سيدتي قناع الوجه المضاد للتجاعيد حيث أنه يزيل التجاعيد ويجعلك تبدو أصغر من عمرك، لتحضير هذا الماسك نحتاج إلى قشر البرتقال فهو غني بمضادات الأكسدة وفيتامين ج الذي يحارب التجاعيد والترهل، كما أن قشر البرتقال يحفز إنتاج الكولاجين في بشرة الوجه ويمنع الشيخوخة المبكرة، كما نحتاج إلى البطاطس فهي تقلل من ظهور التجاعيد لاحتوائها على مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى الحليب المجفف فهو يحارب التجاعيد والترهلات لاحتوائه على فيتامين د الذي يحفز إنتاج الكولاجين في الجلد.

ماسك سحري طبيعي يمنحك وجه صافي

يتكون الماسك الطبيعي من العناصر التالية:

برتقالة.

حبة بطاطس.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة من الحليب المجفف.

تحضير ماسك طبيعي أقوى من البوتوكس

خذ البرتقالة وقشرها ثم خذي القشر وقطعيه إلى قطع صغيرة ثم ضع قشر البرتقال في قدر مناسب، ومن جانب آخر خذ حبة البطاطس وقشريها ثم قطعيها إلى مكعبات صغيرة وضفها بعد ذلك إلى القدر مع إضافة الماء، ثم حرك المكونات قليلاً وبعد ذلك ارفع القدر على الموقد واترك المكونات حتى تغلي لمدة 10 دقائق لتحضير ماسك أقوى من البوتوكس، وبعد غلي المكونات ضعها في الخلاط الكهربائي أو محضر الطعام ليتم طحن المكونات بشكل جيد، وبعد ذلك قم بتصفية الخليط بإستخدام قطعة قماش أو مرشح لنحصل على خليط كريمي ناعم، ثم احتفظ بهذا الخليط في برطمان نظيف واستخدامه لتحضير الوصفات اليومية ويمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة 10 أيام.

التخلص من تجاعيد البشرة نهائياً

ضع 4 ملاعق كبيرة من هذا الخليط في وعاء مع إضافة الحليب المجفف ثم اخلط جيداً، وبعد ذلك ضعي هذا المزيج على بشرة وجهك ورقبتك ويمكنك تطبيق هذا المزيج على التجاعيد حول العينين، ثم دلكي بشرتك به جيداً حتى تمتصه البشرة ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة حتى يجف، ثم ثم بإزالته من بشرتك بإستخدام أصابعك وبعد ذلك اغسل بشرتك بالماء الفاتر ثم بالماء البارد لإغلاق مسام الجلد، بعد ذلك رطبي بشرتك بزيت اللوز أو زيت الأركان ويمكنك إستخدام أي نوع من أنواع الزيوت المرطبة، كرري هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع وستحصلين على نتيجة جيدة من الأسبوع الأول من الإستخدام للقضاء على تجاعيد البشرة.