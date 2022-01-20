نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب 2 بيضة وكوب دقيق فقط.. جهزي كيكة المقلاة السائلة السريعة قطنية وهشة جدا زي المحلات بالظبط في المقال التالي
الآن اصبح الجميع يرغب في إعداد الوجبات والوصفات في وقت سريع ودون أن تستغرق وقتًا طويل ومن أبرز الاصناف التي يمكن اعدادها في وقت قصير الكيك وهو من الحلويات التي يتم عملها في المنزل بشكل متكرر لأنها تستخدم مع وجبة الفطور دائما لأن الكبار والصغار يحبون تناول الكيك في كل وقت لذلك تقوم الأم بإعداد الكيك داخل المنزل حتى يكون سريع التحضير ما في خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الكيك داخل المقلاة والمكونات اللازمة لذلك.
مكونات إعداد كيكة المقلاة
فيما يلي تنقل جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عليه كيكة المقلاة وهي من الأكلات الذي لا تستغرق وقتا طويلا كما أنها لا تحتاج إلى الكثير من المكونات ويمكن اعدادها في 10 دقايق وخلال هذه الفكرة نتحدث عن جميع المكونات وهي:
- كوب كبير من السكر.
- كوب كبير من الحليب.
- ½ كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من الخل.
10 ملاعق من الدقيق.
20 جرام من البكينج بودر.
طريقة إعداد كيكة المقلاة
من خلال ما يلي سنتحدث عن طريقة تحضير كيكة المقلاة:
- داخل الخلاط الكهربائي نضع الفانيليا والسكر وأنا اقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي حتى تختلط هذه المكونات جيدا.
- بعد ذلك نضيف داخل الخلاط الدقيق ونضع كوب من الحليب ونستمر في تشغيل الخلاط حتى يصبح القوام اكثر تماسكًا.
- في الخطوات التالية نضع بعض الزيت على النار داخل المقلاة.
- ننتظر حتى تصبح ساخنة تماما.
بعد ذلك نحضر العجين الذي قمنا بإعداد هي داخل الخلاط ونصب العجين داخل المقلاة ونقوم بتوزيع العجين بشكل دائري.
- بعد ذلك نقل درجة الحرارة الموجودة على النار ونترك العجين يطهي لمدة 1\4 ساعة تقريبا حتى يصبح جافة تماما من السطح نقوم بتغيير اتجاه الكيك حتى ينضج من الجهة الأخرى.
- يمكن وضع بعض الحشوات على هذا الكيك من الأعلى مثل الكريمة والشوكولاتة والفواكه.
هذه الكيكة يتم عملها بشكل اسرع كثيرا من طريقة الكيك التقليدية التي يتم اعدادها في الفرن.
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