ب 2 بيضة وكوب دقيق فقط.. جهزي كيكة المقلاة السائلة السريعة قطنية وهشة جدا زي المحلات بالظبط

الآن اصبح الجميع يرغب في إعداد الوجبات والوصفات في وقت سريع ودون أن تستغرق وقتًا طويل ‏ومن أبرز الاصناف التي يمكن اعدادها في وقت قصير الكيك وهو من الحلويات التي يتم عملها في المنزل بشكل متكرر لأنها تستخدم مع وجبة الفطور دائما لأن الكبار والصغار يحبون تناول الكيك في كل وقت لذلك تقوم الأم بإعداد الكيك داخل المنزل حتى يكون سريع التحضير ما في خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الكيك داخل المقلاة والمكونات اللازمة لذلك.

مكونات إعداد كيكة المقلاة

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فيما يلي تنقل جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عليه كيكة المقلاة ‏وهي من الأكلات الذي لا تستغرق وقتا طويلا كما أنها لا تحتاج إلى الكثير من المكونات ويمكن اعدادها في 10 دقايق وخلال هذه الفكرة نتحدث عن جميع المكونات وهي:

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كوب كبير من السكر.‬

كوب كبير من الحليب.

½ كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الخل.

10 ملاعق من الدقيق.

20 جرام من البكينج بودر.

طريقة إعداد كيكة المقلاة

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من خلال ما يلي سنتحدث عن طريقة تحضير كيكة المقلاة:

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