سر صناعة أطعم فنجان قهوة تركي هتجربه زى الكافهيات المشهور بالظبط

القهوة تعد مزاج للعديد من الأفراد في مختلف الدول تصبح رائحة القهوة ومذاقها مزاج خاص جدًا لدى الكثيرين، كما أنها تعد من المواد المنبهة التي تساعد على التركيز كما أوضحت الدراسات التي حدثت جديدًا انها مفيدًا جدا للقلب وكذلك الدورة الدموية ولكن ينبغي تناولها باعتدال لأن الزيادة عن الحد في تناولها ينقلب بأضرار، واليوم نقدم لكم نوع من أنواع القهوة المميز وهي القهوة التركية بطعمها الرائع المميز والتي تنال ذوق واعجاب الكثير.

المكونات التي تستخدم لعمل فنجان قهوة تركي ممتاز.

نقوم بإحضار مقدار كوب متوسط من المياه الباردة.

احضار قهوة تركية مميزة.

نأخذ من القهوة مقدار ملعقتين صغيرتينز

نحضر مقدار ملعقتين صغيرتين من السكر.

نقوم باحضار كنكة صغيرة لكوب واحد فقط من القهوة، نقوم بوضع الماء والسكر ي الكنكة ونقلبهم جيدًا ونرفعهم على النار حتى الغليانن وبعد ذلك ننزلها من على النار ونضيف عليها القوة ونقبها مرة أخرى حتى تمام التمازج ثم نرفعها على النار ونغلق النار عند بداية غليانها لعملها بوجه مميز.

فنجان قهوة تركية ممتزجة بمذاق اللبن.