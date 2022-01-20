نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبق شوربة العدس الرائع لشتاء دافئ فى منزلك مع وصفات مختلفة وطعم خرافى في المقال التالي
مع بداية فصل الشتاء وانقلاب الجو إلى جو بارد يبحث الناس على أكلات تجلب الدفء واليوم نعرض عليكم أكلة مصرية جميلة مرتبطة بالشتاء والجو البارد عند المصريين بالإضافة إلى أنها تحتوي على عناصر غذائية هامة وتعمل على مد جسم من يتناولها بالطاقة والنشاط، فيعد هذا الطبق بمكونات رائعه ويعمل على تعزيز المناعة لاحتوائه على الكثير من المعادن والفيتامينات، ومن المعروف أن الطبق شوربة العدس يتم تقديمه مع قطع خبز بعد تحميرها جيدًا لتصبح أطعم أكلة جاهزة.
المكونات اللازمة لتحضير طبق شوربة عدس مميز.
ومن أجل أن تقوم بتحضير طبق العدس في الشتاء يجب عليك أن تقوم بالإحضار المقادير والمكونات التي سوف نوضحها في سطورنا القادمة وهي كتالي: –
- مقدار 250 جرام من العدس الأصفر.
- تقشير بطاطستين وسط وغسلهما وتجهيزهما.
- بصلة حجمها وسط.
- مقدار ثلاث جزرات.
- تحضير خمس أكواب من الماء بعد أن نقوم بغليه.
- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- المقدار المناسب من الفلفل الأسود والملح.
- مقدار نصف ملعقة من الكركم الأصفر.
الخطوات التفصيلية لعمل شوربة عدس بمذاق رائع.
- بعد أن نقوم بغسل العدس جيدًا، نقوم بإحضار وعاء ونضع به العدس والبطاطس والجزر والبصلة ونضعها على النار.
- نقوم بسكب مقدار خمس كبيات من المياه المغلية على محتوى الوعاء ونتركه على النار مدة مناسبة حتى نتأكد من استواء كافة الخضروات الموجودة.
- نرفع الوعاء من على النار ونتركه ليبرد قليلًا.
- نحضر الخلاط ونضع فيه كل المكونات بعد أن بردت ونقوم بفرمها جيدًا حتى تتجانس كل المكونات.
- نحضر وعاء ونضع به العدس الذي قمنا بهرسه في الخلاط، نقوم بإضافة كافة التوابل عليه من ملح وكمون وفلفل أسود وكركم ونقلب المزيج جيدا حتى يتوزع كل البهار.
- نضعه يأخذ غلوة عى النار في الوعاء، ثم يتم تقديمه في في أطباق الشوربة ساخنًا ومن الممكن ان يؤكل مع الأرز أو يقدم مع قطع من العيش بعد أن يتم تحميرها.
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