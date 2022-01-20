طبق شوربة العدس الرائع لشتاء دافئ فى منزلك مع وصفات مختلفة وطعم خرافى

مع بداية فصل الشتاء وانقلاب الجو إلى جو بارد يبحث الناس على أكلات تجلب الدفء واليوم نعرض عليكم أكلة مصرية جميلة مرتبطة بالشتاء والجو البارد عند المصريين بالإضافة إلى أنها تحتوي على عناصر غذائية هامة وتعمل على مد جسم من يتناولها بالطاقة والنشاط، فيعد هذا الطبق بمكونات رائعه ويعمل على تعزيز المناعة لاحتوائه على الكثير من المعادن والفيتامينات، ومن المعروف أن الطبق شوربة العدس يتم تقديمه مع قطع خبز بعد تحميرها جيدًا لتصبح أطعم أكلة جاهزة.

المكونات اللازمة لتحضير طبق شوربة عدس مميز.

ومن أجل أن تقوم بتحضير طبق العدس في الشتاء يجب عليك أن تقوم بالإحضار المقادير والمكونات التي سوف نوضحها في سطورنا القادمة وهي كتالي: –

مقدار 250 جرام من العدس الأصفر.

تقشير بطاطستين وسط وغسلهما وتجهيزهما.

بصلة حجمها وسط.

مقدار ثلاث جزرات.

تحضير خمس أكواب من الماء بعد أن نقوم بغليه.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

المقدار المناسب من الفلفل الأسود والملح.

مقدار نصف ملعقة من الكركم الأصفر.

الخطوات التفصيلية لعمل شوربة عدس بمذاق رائع.