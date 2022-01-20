أعملي الكمونية السودانية على أصولها بخلطة وتتبيلة سرية بالطريقة السودانية

تعتبر الكمونيه من الأطباق المعروفة والتي تعد من التراث السوداني وبعد ذلك أصبحت مشهورة في دول الخليج العربي وهي تتميز بطعمها اللذيذ وأساسها الكمون والبصل والصلصة مع اللحم أو الدجاج، واليوم نقدم لكم طرق مختلفة لعملها بكل سهولة في البيت بطعم جذاب وأحلى من الجاهز تابعي المقال للتعرف على المقادير المضبوطة.

طريقة عمل الكمونيه السوداني

الكمونية من أسهل وأحلي الأكلات التي يتم تناولها والتي تشتهر في دولة السودان، حيث تتكون الكمونية من كرشة الخروف، ولكن البعض لا يعرف كيف يتم عمله في المنزل، لذلك من خلال هذا المقال سنذكر لكم طريقة عمل الكمونية على أصولها بالطريقة السودانية، والتي يميز طعم هذه الأكلة هي الخلطة والتتبيلة وما سنوضحه في السطور التالية.

المكونات:

كرشة خروف طازجة.

2 حبة بصل.

3 فصوص ثوم مهروس.

ربع كوب زيت أو سمنة.

2 حبة من الجزر.

حبة طماطم كبيرة الحجم.

2 ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم.

طريقة التحضير:

نقوم بتقطيع الجزر إلى شرائح ثم نفرم البصل حتى يصبح ناعم بعد ذلك نقوم بتنظيف الكرشة من الأجزاء السوداء التي توجد فيها. ثم تغسل بالدقيق مع عصير الليمون حتى يصبح لونها أبيض وتشطف جيدا بالماء البارد للتأكد من نظافتها ثم تقطع إلى أجزاء صغيرة. نسلقها في ماء ساخن لمدة 15 دقيقة في وعاء أخر نضع الزيت أو السمنة مع البصل والجزر ونقلب حتى تذبل. تضاف الكرشة مع الصلصة وحبة الطماطم والقليل من الماء والبهارات ونتركها على نار متوسطة حتى تنضج. بعد ذلك تقدم وهي ساخنة مع أرز أبيض أو عيش بلدي ومخلل مشكل وطبق سلطة خضراء وبالهنا والشفا.

كمونيه بلحم الجمل والكبدة

تعد الكمونية من أهم أصناف الطعام الشعبي في دولة السودان، وقد انتشرت في العديد من البلاد نظرًا لتميز طعمها وهي عبارة عن الكرشة أو الفشة او الامعاء أو الكبدة، ويتم تجهيزها بتوابل مميزة، والبصل والثوم، وتعطي طعم لذيذ، ومن خلال المقال الان سوف نتعرف عليها بالطريقة السودانية الأصلية، وهي قد تحتاج وقت طويل بعض الشيء لتجهيزها ولكنكم سوف تستمتعون بها بالتأكيد.

المكونات:

400 جرام من لحم وكبدة الجمل.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون البودرة.

حبة بطاطس مقطعة مكعبات.

3 ملاعق زيت أو سمنة.

نصف ملعقة من الكركم.

بصلة مفرومة.

8 فصوص ثوم.

نصف ملعقة من البابريكا.

أعواد بقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة.

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير:

على نار متوسطة نضع وعاء به زيت أو سمنة مع البصل والثوم حتى يذبل ونضع الكبدة واللحم مع البهارات السابقة. نقلب المكونات على نار مرتفعة حتى لا يخرج ماء من اللحم ثم يضاف معجون الطماطم مع ربع كوب من الماء. نترك الكمونيه على نار متوسطة حتى تنضج تماما وتتسبك الصلصة ثم نضع القليل من الثوم المهروس مع الكمون قبل التقديم. نقلب مرة واحد ثم تقدم وهي ساخنة وعلى الوجه رشة بقدونس مع الأرز المبخر والبطاطس المحمرة وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكمونيه السوداني