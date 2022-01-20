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عمر شويل - جدة الفراخ المشوية في الفرن بالتتبيلة الخطيرة مش هتخليكي تسلقي ولا تحمري - ثقفني
على الرغم من وجود طرق مختلفه ومبتكره لطهي الدجاج إلا أنه عند شوي الدجاج على الفحم فهذه الطريقة لا يختلف عليها أحد سواء كان صغير أو كبير لما لها لمذاق رائعن والسر في جمال طعم الدجاج الموي التتبيلة البسيطة والمظبوطة والمميزة بتضيف طعم جميل جدًا للأكل وكمان شوي الفراخ مفيد جدًا لكل شخص يتبع نظام غذائي أو حمية لأنها مشوية ومتخلصة من كل دهونها غير إن طعمها مايختلفش عليه اتنين.
مكونات مميزة لتتبيلة دجاج روعة.
ومن أجل تحضير تلك الوجبة الجميلة والشهيه يجب عليكى ان تقوم بالاحضار تلك المقادير الاتية وهى على النحو التالى :-
- فرخة حجمها وسط.
- مقدار بصلتين يتم فرمهم جيدًا في الكبة.
- ثمرتين من الطماطم ويتم بشرهم.
- فلفل رومي وجزر مبشور.
- ملعقة كبيرة من الزبادي وتوابل الفراخ.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، والمستردة، والثوم المفروم.
- ملعقة كبيرة من دبس الرمان.
- مقدار مناسب من الملح.
- مقدار مناسب من الفحم.
طريقة تجهيز الفراخ للوصول لطعم لا يقاوم.
- بعد تقطيع الفرخة ووضعها في محلول خاص بها لمدة ساعة مكون من ماء وملح وسكر وخل.
- نقوم بإحضار وعاء ونضع به كل المكونات السابقة من التوابل والبصل والثوم والفلفل والزبادي ونضع فوقهم قطع الفراخ ونمزجهم جيدًا حتى يتم توزيع التتبيلة على كل الفرخة وتتمازج كل المكونات ونضع من التتبيلة بين جلد الفراخ وعضمها.
- نترك الفراخ في التتبيلة 12 ساعة حتى يصبح طعمها رائع ممتصة كل التتبيلة.
- نحضر صينية ونضع بها الفراخ ونقوم بإدخالها الفرن في درجة حرارة 180 درجة لمدة تقريبيا 4/3 ساعة.
- يتم تقليبها داخل الفرن حتى أن تستوي ويكون لونها رائع ومميز مائل للون الأحمر.
- نحضر قطعتين من الفحم ونضعهم على النار حتى الاشتعال ثم نخرج الفراخ من الفرن ونضع الفحمة في ورق فويل بداخل صينية الفراخ ومن ثوم نضع قطرات زيت على قطع الفحم ونقوم بتغطية الصينية حتى تتشرب رائحة الشوى وتصبح الفراخ المشوية بطعم لا يقاوم.
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