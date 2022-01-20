الفراخ المشوية في الفرن بالتتبيلة الخطيرة مش هتخليكي تسلقي ولا تحمري

على الرغم من وجود طرق مختلفه ومبتكره لطهي الدجاج إلا أنه عند شوي الدجاج على الفحم فهذه الطريقة لا يختلف عليها أحد سواء كان صغير أو كبير لما لها لمذاق رائعن والسر في جمال طعم الدجاج الموي التتبيلة البسيطة والمظبوطة والمميزة بتضيف طعم جميل جدًا للأكل وكمان شوي الفراخ مفيد جدًا لكل شخص يتبع نظام غذائي أو حمية لأنها مشوية ومتخلصة من كل دهونها غير إن طعمها مايختلفش عليه اتنين.

مكونات مميزة لتتبيلة دجاج روعة.

ومن أجل تحضير تلك الوجبة الجميلة والشهيه يجب عليكى ان تقوم بالاحضار تلك المقادير الاتية وهى على النحو التالى :-

فرخة حجمها وسط.

مقدار بصلتين يتم فرمهم جيدًا في الكبة.

ثمرتين من الطماطم ويتم بشرهم.

فلفل رومي وجزر مبشور.

ملعقة كبيرة من الزبادي وتوابل الفراخ.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، والمستردة، والثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

مقدار مناسب من الملح.

مقدار مناسب من الفحم.

طريقة تجهيز الفراخ للوصول لطعم لا يقاوم.