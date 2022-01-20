فتة الكوارع على أصولها بخلطة الثوم والخل أعملي فتة الكوارع بالطريقة المصرية بطعم وريحة جنان

فتة الكوارع من الأكلات المصرية الشعبية خاصة في الأعياد ويحبها الكثير من الناس بسبب طعمها اللذيذ وهي تحتوي على عناصر كثيرة هامة لصحة الجسم ويمكن تناولها في هذه الأجواء الباردة لمد الجسم بالطاقة التي تحتاجها وللشعور بالدفء، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل فتة الكوارع على أصولها فتابعونا.

طريقة عمل فتة الكوارع

المكونات:

2 كيلو كوارع.

2 ورق لورا.

6 بصلات مفرومين.

2 كوب صلصة.

2 ملعقة كبيرة خل.

3 ملاعق صغيرة ثوم.

كوب كرفس مفروم.

كيلو أرز ناضج.

4 ملاعق سمنة.

خبز محمص.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير:

يجب أن نقوم بغسل الكوارع جيدا حتى يصبح لونها أبيض نرفع وعاء كبير على النار به ماء ونتركه حتى يغلي ثم تضاف الكوارع. مع البصل والكرفس وأيضا رشة من الملح والفلفل الأسود وورق لورا نتركها على نار متوسطة حتى تنضج تماما ثم ترفع في مصفاة جانبا. نرفع مقلاة على النار بها سمنة ونشوح بداخلها الثوم ثم يضاف الخل وعصير الطماطم والبهارات ونتركها حتى تتسبك جيدا. نجهز طبق التقديم ونضع بداخلها الخبز المحمص مع مغرفة من شوربة الكوارع ثم الأرز المطهو وأيضا الشوربة والصلصة. وعلى الوجه الكوارع ثم تقدم وهي ساخنة بجانب طبق من شوربة الكوارع وبالهنا والشفا.

فتة كوارع بالخل والثوم

المكونات:

كوارع.

ملح وفلفل أسود.

بهارات مشكلة.

مستكة.

حبهان.

ورق لورا.

10 فصوص ثوم مهروس.

2 بصلة مفرومة ناعم.

عصير طماطم.

خبز مقطع أجزاء صغيرة.

3 أكواب أرز أبيض مسلوق.

سمن أو زيت.

ملح ودقيق لتنظيف الكوارع.

طريقة التحضير: