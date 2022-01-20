عايزة شعرك يوصل لحد الركبة ضعي الخلطة السحرية لمدة ساعة وشعرك هيطول بسرعة الصاروخ كالهنديات

الشعر الطويل هو ما تبحث عنه كل فتاة ولذلك تقوم بشراء منتجات سواء كانت كريمات أو زيوت هندية لتطويل الشعر وجعله ناعم، ولكن الحصول على شعر طويل يحتاج إلى بعض العادات الصحية التي يجب عملها ومنها تناول الأطعمة الصحية وشرب الماء بكثرة والاهتمام بعمل حمام زيت للشعر على الأقل مرة واحدة في الاسبوع.

طريقة سهله لتطويل الشعر لحد الركبه

في بعض الأوقات تصاب فروة الرأس بالجفاف وهذا يؤثر بالسلب على صحة الشعر ويجعله تالف ومقصف ولذلك ينصح بتناول الماء بكثرة خاصة في فصل الشتاء بسبب برودة الجو. الأطعمة الغنية بفتيامين c تحافظ على صحة البشرة والشعر لأنها تزيد من إنتاج الكولاجين ويجب أن تكون وجبة الفطار تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم. يجب عدم غسل الشعر بالماء البارد لأن هذا يؤثر على نشاط الأوعية الدموية التي تغذي بصيلات الشعر فمن الأفضل أن يغسل الشعر مرتين أسبوعيا بالماء الدافئ. يجب عدم تمشيط الشعر وهو مبلل لأن هذا يساعد على تكسر بصيلات الشعر ويجعله مقصف ولذلك يجب تجفيف الشعر بمنشفة قطنية بدلا من استخدام المصففات الحرارية. النوم لفترات كافية ولمدة 8 ساعات يوميا يسرع من إنتاج الخلايا داخل بصيلات الشعر وبالتالي ينمو الشعر بشكل سريع.

وصفة سهلة لتطويل الشعر في اسبوع

زيت الخروع:

المكونات:

فنجان من زيت الخروع.

فنجان من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج زيت جوز الهند مع زيت الخروع بعد تذويبه جيدا ثم يوضع على الشعر مع التدليك لمدة 15 دقيقة حتى تغلل الزيوت إلى فروة الرأس.

يترك لمدة ساعة ثم يغسل بالماء والشامبو المخفف حيث يساعد زيت الخروع على نمو الشعر بشكل طبيعي لوجود فيتامين e وبعض الأحماض الدهنية.

2. جل الألوفيرا:

المكونات:

عصير ليمونة.

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

كمية مناسبة من جل الصبار.

طريقة التحضير والاستخدام: