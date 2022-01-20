في 10 دقائق بدون خميرة..طريقة عمل الزلابية المقرمشة من الخارج وهشة من الداخل

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الزلابية المقرمشة من الخارج وهشة من الداخل بأبسط مكونات في البيت بدون مجهود، والزلابية هي نوع من الحلويات الشعبية تشتهر في البلدان العربية وكل بلد تحضرها بطريقتها الخاصة وقد تختلف أيضاً في مكوناتها وهناك البعض الذين يطلقون عليها لقمة القاضي والبعض الآخر يسموها كرات السكر..وغيرهم من الأسماء حسب البلد، أما عن الحلوى نفسها فهي من الوصفات السهلة جداً والبسيطة لا تحتاج إلى إضافات صعبة بل تصنع بمكونات متوفرة في كل منزل، أهم ما يميزها أنه تحضر في 10 دقائق، مثلا وأنا جالسة في البيت والجو بارداً أنهض وأحضر وصفة حلى سهلة للأسرة لذيذة بجانب كوب الشاي أو القهوة..بالهنا نتمنى أن تنال هذه الوصفة إعجابكم.

مقادير الزلابية

250 إلى 300 جرام طحين يعادل 2 كوب ونصف.

250 جرام زبادي يعادل كوب.

150 مل حليب (3/4 كوب).

بيضة واحدة.

قشر ليمون “اختياري” يمكن استبداله بالفانيلا أو ملعقة صغيرة خل.

70 جرام سكر (5 ملاعق كبيرة).

ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

طريقة عمل الزلابية بالسكر

خطوات هذه الوصفة من أسهل وأسرع الحلويات التي يمكن أن تحضيرها في دقائق :-

أحضري وعاء عميق ضعي البيضة والسكر ثم اخلطي جيداً.

يضاف الزبادي ثم يقلب حتى يتجانس القوام.

ثم يضاف الحليب بالتدريج مع التقليب ويضاف ملعقة صغيرة من قشر الليمون.

ينخل الدقيق على المكونات ثم يضاف البيكنج بودر.

يخلط جيداً حتى تحصلي على قوام متجانس طري نسبياً.

احضري مقلاة غير قابلة للالتصاق بها كمية من الزيت (غزير) تسخن جيداً.

استخدمي ملعقتين صغيرتين تغمس واحدة في الزيت أولاً ثم خذي يها قطعة من عجينة الزلابية.

ثم انزلي العجينة من الملعقة بواسطة ملعقة اخرى في المقلاة.

وهكذا حتى تنهي الكمية حين تحصل على اللون الذهبي تنشل على ورق مطبخ لامتصاص الزيت.

احضري وعاء بع سكر أو سكر بودرة ثم تغمس كل واحدة وهي ساخنة في السكر وترص في طبق التقديم.

يمكن تحضير شربات وهو عبارة عن كوب ونصف سكر وكوب ونصف ماء يوضع في وعاء على النار حتى يغلي ويثقل القوام ثم يضاف عصير نصف ليمونة صغيرة، وبعدما تقلى الحلوى تغمس بالشربات أو يمكن أن يرش من فوق خيوط رفيعة..بالهنا.