أصنعي بنفسك كريم طبيعي منزلي لتفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت وحب الشباب والبقع الداكنة نهائياً

يبحث الكثير من الأشخاص على نوع كريم طبيعي يعمل على حماية البشرة ويوجد العديد من الكريمات فيوجد نوع يساعد في تبيض البشرة ويوجد نوع آخر يعمل على علاج آثار الشيخوخة، لذلك نجد وجود كريم طبيعي يعالج كل مشاكل البشرة من الأمور المهمة التي تسبب الحيرة للكثير من الأشخاص وسوف نذكر من خلال هذه السطور القليلة القادمة طريقة تحضير كريم طبيعي من بعض المكونات الموجودة داخل المنزل باتباع عدة خطوات وهذه الخطوات كالآتي.

طريقة عمل كريم طبيعي في المنزل

يوجد عدة مواد تدخل في صنع كريمات طبيعية تساعد في حماية البشرة ومن هذه المواد جل الألوفيرا وكذلك الجليسرين وسوف نتعرف سوياً على طريقة صنع كريم طبيعي داخل المنزل:

المكونات:

الشاي الأخضر.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من زيت الصبار.

ملعقة صغيرة من أي زيت عطري.

مقدار ملعقة كبيرة من شمع العسل.

خطوات التحضير:

يساعد الشاي الأخضر البشرة من التخلص من السموم ويعمل على نضارة البشرة وصفائها ولعمل كريم طبيعي يجب اتباع هذه الخطوات:

حيث نقوم بخلط شمع العسل، ثم ننزل بزيت اللوز في وعاء ويرفع المزيج على النار حتي يذوب شمع العسل.

ثم نضيف كافة المكونات مع الاستمرار في الخلط إلى أن تمتزج المكونات جيداً ثم نضع الخليط داخل زجاجة ويستخدم ليلا بتوزيعه على البشرة.

الألوفيرا لعلاج حب الشباب

تعتبر الألوفيرا من الأشياء الفعالة في القضاء على حب الشباب كما تساعد البشرة من التخلص من عيوبها وتجعل البشرة نضره وخاليه من التجاعيد والترهلات ويصنع كريم الألوفيرا داخل المنزل بسهولة.

المكونات:

مقدار ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا.

مقدار ملعقة صغيرة من زيت اللافندر.

مقدار ملعقة صغيرة من زيت زهرة الربي.

طريقة التحضير: