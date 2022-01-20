لازم تجربيها.. طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية في البيت بكل أسرار نجاحها مثل أشهر المطاعم

في الفترة الأخيرة أصبحنا نرى العديد من المطاعم التي تقوم بإعداد الكريب في الشارع لهم أن هذا السوق كان يسيطر علي محلات الكشري ‏وبعض الأشياء الشهيرة الأخرى ولكن في الفترة الأخيرة انتشرت بشكل كبير و أصبح العديد من الناس يحبون تناولها ويذهبون إلى الخارج لشراء هذه الوجبات اللذيذة ‏وهي بالفعل لها طعم الذيذ ويحب الكثير من الناس تناولها لكن يمكن أيضا إعداد الكريب في المنزل بطريقة سريعة دون أن يستغرق وقتا طويلا وفي نفس الوقت نستخدم المكونات المتاحة لدينا في المنزل وهناك العديد من الطرق التي يتم إعداد الكريم بها لكننا نحاول بقدر الإمكان أو الوصول إلى الطعام الذي نتناول وعندما نذهب لتناول الكريب في الخارج ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها ونتحدث أيضا عن طريقة إعداد بالتفصيل.

‏مكونات عداد الكريب في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد هذه الاكلة وهي تعتبر لذيذة وسهله ولكن المميز فيها هي الخبز الذي نقوم باستخدام هي عند إعداد الكريب أما الحشوة يمكن استخدام أي حشوة مميز ومحبوب لكن من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد عجينة الكريب ‏وهذه المكونات هي

1\2‬ ملعقة من السكر.‬

1\2‬ ملعقة صغيرة فانيليا.‬

كوب دقيق كوب ال

‫1\4‬ كوب من السمن البلدي .‬

كوب من الحليب السائل او اللبن.

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طريقة إعداد عجينة الكريب في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن خطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد عجينة الكريب في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وهذه الطرق هي:

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داخل غلط كبير نضع الفانيليا والسكر والبيض ونبدأ في تشغيل الخلاط حتى يصبح قوام هذه المكونات سائل إلى حد الماء بعد ذلك نضيف إلى هذا الخلاط السمن البلدي ويمكن إضافة الزبدة أو الزيت أيضا نستمر في التحريك بشكل مستمر

بعد ذلك نقوم باضافة الدقيق حتى تصبح هذه المكونات السائلة بعد ذلك نضع هذه العجينة داخل الثلاجة ونتركها لبعض الوقت حتى نحضر الطاسة.

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‏ نبدأ في إعداد الكريب داخل الطاسة بعد ذلك يكون جاهز للحشو.

يعتبر الكريب من أشهي الاكلات التي يحبها الجميع ويمكن عمل وحبات كثيرة بالكريب وتوجد حشوات مختلفة يمكن عمل كريب الحلو والحادق بعجينة هشة وطرية بسهولة في المنزل وقد قدمنا لكم في هذا المقال الطريقة المفضله المطاعم لعمل احلي كريب حادق وحلو فأصلح سهل عليك عمله في المنزل يمكنك تجربته بسهوله وستدمن