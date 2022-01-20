أعملي مشروب الكابتشينو بالرغوة الكثيفة بدون ماكينة وفي 5 دقائق المشروب الشتوي المفضل

يعتبر الكابتشينو من المشروب الساخنة السهلة والسريعة في فصل الشتاء، وهى من المشروبات الممتعة التى يتهافتون عليها الناس في الكافيهات، حيث تحتوى على القهوة والكريمة الغنية التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية، ويمكن تحضيره فى المنزل بعدة طرق بالكريمة أو بالبندق أو الكاكاو أو سادة، وسوف نتحدث عن كيفية عمل الكابتشينو في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة عمل الكابتشينو بالرغوة

المكونات:-

ربع كوب من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقتين من السكر.

كوب من الحليب السائل.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

كوب ونصف من الماء.

طريقة التحضير:-

نقوم بتسخين الحليب مع السكر ويقلب جيدا حتى يتماسك قليلا.

نسكب الخليط في الخلاط الكهربائي ويخفق على سرعة متوسطة حتى نحصل على مزيج متماسك.

في وعاء نضع الماء على النار حتى الغليان ثم نقوم بإضافة القهوة ونقلب حتى تذوب القهوة.

نرفع الوعاء من على النار ونصب عليه ثلاث ارباع كوب من القهوة.

نقوم بتحضير كاسات التقديم ونضع الحليب الساخن وبعده القهوة المعدة ونقلب برفق حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نضع رشة من القرفة على الوجه ويقدم ساخنا.

كابتشينو بالكاكاو

المكونات:-

اربع معالق صغيرة من الكاكاو.

نصف ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ربع ملعقة قرفة مطحونة.

ملعقة كبيرة سكر.

كوب ونصف من الحليب السائل.

نصف كوب كريم شانتيه.

طريقة التحضير:-

في وعاء على النار نضع الكاكاو والحليب ويترك على نار متوسطة حتى يسخن.

ثم نقوم بإضافة السكر والكريمة والقهوة والقرفة ونقلب جيدا.

نقوم بتجهيز أكواب التقديم ونصب فيها الكابيتشينو ويقدم ساخنا.

طريقة عمل الكابتشينو بالبندق

اربع معالق صغيرة من البندق المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة كبيرة سكر.

كوب ونصف من الحليب السائل.

طريقة التحضير:-

في وعاء على النار نضع الحليب والقهوة والبندق المطحون ونقلب جيدا.

نقوم بوضع السكر ويقلب جيدا حتى ذوبان السكر.

ويقدم ساخنا في أكواب التقديم ويوضع على الوجه رشة قرفة مطحونة.

طريقة عمل الكابتشينو المثلج:-

يعتبر الكابتشينو المثلج من المشروبات الصيفية اللذيذة، سوف نقوم بتحضيره في المنزل بكل سهولة.

المكونات:-

كوبان من القهوة الساخنة.

٤ معالق كبيرة سكر.

٢ كوب حليب.

الطريقة:-